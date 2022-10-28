سرايا القدس- مجموعات جبع تعلن استهدافها لمستوطنة "دوتان" جنوب جنين بصليات من الرصاص

أعلنت سرايا القدس- مجموعات جبع، فجر اليوم الجمعة، عن استهدافها لمستوطنة "دوتان" جنوب مدينة جنين بالضفة المحتلة بصليات من الرصاص.

وقالت سرايا القدس-مجموعات جبع في تغريدة عبر تويتر:" ســ11:30م بعون الله وقوته ورداً على تهديدات الاحتلال تمكن مجاهدونا من استهداف «مستوطة دوتان» جنوب جنين بصليات كثيفة من الرصاص وعودة المجاهدين الى قواعدهم بسلام".

ويُشار إلى أنه وبشكل شبه يومي يقوم مقاومون من كتيبة جنين باستهداف قوات الاحتلال المنتشرة على الحواجز العسكرية قرب مدينة جنين بالرصاص والعبوات المتفجرة؛ ما يوقع الإصابات والقتلى في صفوف جنود الاحتلال.