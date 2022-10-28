حافظت أسعار بعض الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 28-10-2022، على ارتفاع أسعارها في الأسواق؛ بسبب التغيرات في المناخ في مثل هذا الوقت من العام، فيما واصل البيض ارتفاعه.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 28-10-2022، كما يلي: