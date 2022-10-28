أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 28-10-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:37 ص
28 أكتوبر 2022
خضروات- خضار- أسواق..
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حافظت أسعار بعض الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 28-10-2022، على ارتفاع أسعارها في الأسواق؛ بسبب التغيرات في المناخ في مثل هذا الوقت من العام، فيما واصل البيض ارتفاعه.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 28-10-2022، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 4
2 خيار 1.7
3 بصل 1.7
4 كوسا 2.5
5 باذنجان 1.7
6 فلفل 4
7 جزر 3
8 ثوم 8
9 ملفوف 3
10 زهرة 4
11 قرع 3
12 ليمون 2
13 ملوخية 2
14 فصوليا 6
15 بيض 14
16 دجاج 12
17 لحمة 40
18 بطاطا 2.5

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