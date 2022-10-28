الطقس: أجواء غائمة جزئياً وارتفاع طفيف على الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 28-10-2022، أن يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت: 2022-10-29

يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .