سعر صرف الدولار و اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 28 اكتوبر 2022

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية " أسعار العملات اليومية في مختلف الدول، كما هو الحال في هذه المقالة حيث نوضح لكم أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في السودان بتعاملات اليوم الجمعة 28-10-2022.

أسعار الدولار في السودان اليوم

حافظ سعر الدولار اليوم في السودان على مستواه، في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 لدى البنك المركزي والسوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في السودان

و استقر سعر الدولار اليوم في السودان خلال تعاملات اليوم عند مستوى 571.15 جنيه متوسط ترجيحي لدى الصرافات، و578.55 جنيه متوسط ترجيحي لدى المصارف التجارية، بحسب نشرة بنك السودان المركزي اليوم.

و ثبت سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 582 جنيهاً.

سعر اليورو اليوم في السودان

حافظ سعر اليورو اليوم في السودان على مستواه لدى البنك المركزي عند 569.65 جنيه، و577.03 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) بنحو 570 جنيهاً.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السودان خلال تعاملات اليوم 2022 نحو 655.36 جنيه لدى الصرافات، و663.86 جنيه لدى المصارف التجارية، بينما سجل سعر الجنيه الاسترليني في السوق السودانية السوداء نحو 645 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار في السودان

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 151.79 جنيه في الصرافات، و153.76 جنيه في المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) بنحو 154 جنيهاً.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 155.46 جنيه في الصرافات، و157.48 جنيه في المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بقيمة 160 جنيهاً.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 1841 جنيه في الصرافات، و1864.86 متوسط ترجيحي في المصارف التجارية.