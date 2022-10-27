سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الجمعة 28-10-2022 للبيع والشراء بالمصنعية تحديث لحظة بلحظة

سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الجمعة 28-10-2022 للبيع والشراء بالمصنعية ، وبسبب عمليات البحث التي اجراها مئات الالاف من الأشخاص في جميع محافظات جمهورية سوريا قام فريق فلسطين اليوم الاخباري كعادته في وضع التفاصيل الجديدة والمحدثة فيما يتعلق بسعر الذهب اليوم في سوريا بجميع العيارات التي تم تداولها في الأسواق السورية علما أنه في مساء أمس قد وصل عيار 21 إلى 246 ألفاً و232,500 ليرة للشراء ومقابل 233,000 ألف ليرة للبيع ونعرض لكم الأسعار بحسب ما جاء في موقع old-price وهو على النحو التالي:

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 28-10-2022

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 266,286 شراء 265,714

عيار 22 بيع 244,095 شراء 243,571

عيار 21 بيع 233,000 شراء 232,500

عيار 18 بيع 199,714 شراء 199,286

عيار 14 بيع 155,333 شراء 155,000

عيار 12 بيع 133,143 شراء 132,857

الاونصة بيع 8,281,486 شراء 8,263,714

الجنيه الذهب بيع 1,864,000 شراء 1,860,000

الكيلو بيع 266,285,714 شراء 265,714,286

سعر الذهب في سوريا عيار 21

وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 134,400 ليرة $53.49

سعر الذهب عيار 22 123,201 ليرة $49.03

اسعار الذهب عيار 21 117,603 ليرة $46.81

اسعار الذهب عيار 18 100,802 ليرة $40.12

سعر الذهب عيار 14 78,401 ليرة $31.20

سعر الذهب عيار 12 67,200 ليرة $26.75

اسعار أوقية الذهب 4,179,845 ليرة $1,664

اسعار جنيه الذهب 940,824 ليرة $374.45

اسعار كيلو الذهب 134,400,160 ليرة $53,492

تحديث سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء بالمصنعية

كم بلغ سعر الذهب في سوريا عيار 18

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

26 أكتوبر 134,618 117,794 100,965 78,528 67,309

25 أكتوبر 133,681 116,974 100,262 77,981 66,841

24 أكتوبر 133,358 116,691 100,020 77,793 66,679

23 أكتوبر 134,020 117,271 100,517 78,179 67,010

22 أكتوبر 134,020 117,271 100,517 78,179 67,010

21 أكتوبر 133,867 117,136 100,402 78,089 66,933

20 أكتوبر 131,508 115,072 98,633 76,713 65,754

19 أكتوبر 131,686 115,228 98,766 76,817 65,843

18 أكتوبر 133,503 116,818 100,129 77,877 66,752

17 أكتوبر 133,156 116,514 99,869 77,675 66,578

وكالعادة ، إذ أنه في نهاية المقالة سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الجمعة 28-10-2022 للبيع والشراء بالمصنعيةان تكون قد نالت اعجابكم .