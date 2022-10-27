سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الجمعة 28-10-2022 للبيع والشراء بالمصنعية تحديث لحظة بلحظة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:46 م
27 أكتوبر 2022
سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الجمعة 28-10-2022 للبيع والشراء بالمصنعية تحديث لحظة بلحظة
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سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الجمعة 28-10-2022 للبيع والشراء بالمصنعية ، وبسبب عمليات البحث التي اجراها مئات الالاف من الأشخاص في جميع محافظات جمهورية سوريا قام فريق فلسطين اليوم الاخباري كعادته في وضع التفاصيل الجديدة والمحدثة فيما يتعلق بسعر الذهب اليوم في سوريا بجميع العيارات التي تم تداولها في الأسواق السورية علما أنه في مساء أمس قد وصل عيار 21 إلى 246 ألفاً و232,500 ليرة للشراء ومقابل 233,000 ألف ليرة للبيع ونعرض لكم الأسعار بحسب ما جاء في موقع old-price وهو على النحو التالي:

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 28-10-2022

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة  سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24       بيع 266,286 شراء 265,714

عيار 22       بيع 244,095 شراء 243,571

عيار 21       بيع 233,000 شراء 232,500

عيار 18       بيع 199,714 شراء 199,286

عيار 14       بيع 155,333 شراء 155,000

عيار 12       بيع 133,143 شراء 132,857

الاونصة        بيع 8,281,486 شراء 8,263,714

الجنيه الذهب   بيع 1,864,000 شراء 1,860,000

الكيلو   بيع 266,285,714 شراء 265,714,286

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سعر الذهب في سوريا عيار 21

وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على التالي:

الوحدة  ليرة سورية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 134,400 ليرة $53.49

سعر الذهب عيار 22  123,201 ليرة $49.03

اسعار الذهب عيار 21 117,603 ليرة $46.81

اسعار الذهب عيار 18 100,802 ليرة $40.12

سعر الذهب عيار 14  78,401 ليرة   $31.20

سعر الذهب عيار 12  67,200 ليرة   $26.75

اسعار أوقية الذهب     4,179,845 ليرة       $1,664

اسعار جنيه الذهب      940,824 ليرة $374.45

اسعار كيلو الذهب      134,400,160 ليرة    $53,492

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تحديث سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء بالمصنعية

كم بلغ سعر الذهب في سوريا عيار 18

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

26 أكتوبر     134,618     117,794     100,965     78,528       67,309

25 أكتوبر     133,681     116,974     100,262     77,981       66,841

24 أكتوبر     133,358     116,691     100,020     77,793       66,679

23 أكتوبر     134,020     117,271     100,517     78,179       67,010

22 أكتوبر     134,020     117,271     100,517     78,179       67,010

21 أكتوبر     133,867     117,136     100,402     78,089       66,933

20 أكتوبر     131,508     115,072     98,633       76,713       65,754

19 أكتوبر     131,686     115,228     98,766       76,817       65,843

18 أكتوبر     133,503     116,818     100,129     77,877       66,752

17 أكتوبر     133,156     116,514     99,869       77,675       66,578

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وكالعادة ، إذ أنه في نهاية المقالة سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الجمعة 28-10-2022 للبيع والشراء بالمصنعيةان تكون قد نالت اعجابكم .

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