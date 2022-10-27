سعر الجنيه المصري مقابل الدولار والريال السعودي والدرهم بالسوق السوداء والبنك الأهلي اليوم الجمعة 28-10-2022

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار والريال السعودي والدرهم اليوم الجمعة الموافق 28-10-2022 ، وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن سعر الجنيه امام هذه العملات لا سيما أن العملة الوطنية اخذة في الانخفاض نتيجة لعوامل عدة حيث تخطى سعر الدولار حاجز 23 أمام الجنيه كما ونشير إلى أن أسعار العقود الآجلة للعملة المصرية غير القابلة للتسليم ارتفعت لأجل 3 أشهر فوق 25 ، وهذا الامر دفع جميع المواطنين والمهتمين والمستثمرين في الحرص على التعرف على الأسعار الجديد حيث تأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نقوم بكتابتها يوميا ونضع فيها أسعار العملات الوطنية والذهب في معظم الدول العربية وعن معرفة تفاصيل المقالة يترتب عليكم المواصلة في المتابعة .
سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم الجمعة 28-10-2022
وقبل ان نضع بين ايديكم تفاصيل سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم نشير إلى أنه وعبر بيان حدد البنك المركزي المصري سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25% ، فقد وصلة الجنية مقابل دولار الأمريكي شراء22.8503 وبيع 22.9600 وعن باقي التفاصيل فهي التالي.
سعر الجنيه المصري امام الريال السعودي والدرهم
العملة شراء بيع
دولار أمريكي 22.8503 22.9600
يورو 22.8914 23.0105
جنيه إسترليني 26.5086 26.6451
فرنك سويسري 23.0834 23.2036
100 ين ياباني 15.6412 15.7196
ريال سعودي 6.0796 6.1113
دينار كويتي 73.8201 74.1986
درهم أماراتي 6.2203 6.2515
اليوان الصيني 3.1581 3.1754
سعر الدولار امام الجنيه المصري بالسوق السوداء
سعر الجنيه امام الدولار اليوم البنك الأهلي
ولقد وضعنا لكم بين طيات هذه المقالة التي نتحدث بها حول سعر الجنيه المصري مقابل الدولار والريال السعودي والدرهم اليوم الجمعة الموافق 28-10-2022 أسعار الذهب اليوم في مصر حيث وصل سعر متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,366 شراء 1,377
عيار 22 بيع 1,252 شراء 1,262
عيار 21 بيع 1,195 شراء 1,205
عيار 18 بيع 1,024 شراء 1,033
عيار 14 بيع 797 شراء 803
عيار 12 بيع 683 شراء 689
الاونصة بيع 42,474 شراء 42,829
الجنيه الذهب بيع 9,560 شراء 9,640
الكيلو بيع 1,365,714 شراء 1,377,143
وفي مارس الماضي ، قد أعلن البنك المركزي انه سمح للجنيه بالهبوط 14% ، أما يوم أمس قرر زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس . وفي نهاية السطور نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .