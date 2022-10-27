سعر الجنيه المصري مقابل الدولار والريال السعودي والدرهم بالسوق السوداء والبنك الأهلي اليوم الجمعة 28-10-2022

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار والريال السعودي والدرهم اليوم الجمعة الموافق 28-10-2022 ، وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن سعر الجنيه امام هذه العملات لا سيما أن العملة الوطنية اخذة في الانخفاض نتيجة لعوامل عدة حيث تخطى سعر الدولار حاجز 23 أمام الجنيه كما ونشير إلى أن أسعار العقود الآجلة للعملة المصرية غير القابلة للتسليم ارتفعت لأجل 3 أشهر فوق 25 ، وهذا الامر دفع جميع المواطنين والمهتمين والمستثمرين في الحرص على التعرف على الأسعار الجديد حيث تأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نقوم بكتابتها يوميا ونضع فيها أسعار العملات الوطنية والذهب في معظم الدول العربية وعن معرفة تفاصيل المقالة يترتب عليكم المواصلة في المتابعة .

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم الجمعة 28-10-2022

وقبل ان نضع بين ايديكم تفاصيل سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم نشير إلى أنه وعبر بيان حدد البنك المركزي المصري سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25% ، فقد وصلة الجنية مقابل دولار الأمريكي​ شراء22.8503 وبيع 22.9600 وعن باقي التفاصيل فهي التالي.

سعر الجنيه المصري امام الريال السعودي والدرهم

العملة شراء بيع

دولار أمريكي​ 22.8503 22.9600

يورو​ 22.8914 23.0105

جنيه إسترليني​ 26.5086 26.6451

فرنك سويسري​ 23.0834 23.2036

100 ين ياباني​ 15.6412 15.7196

ريال سعودي​ 6.0796 6.1113

دينار كويتي​ 73.8201 74.1986

درهم أماراتي​ 6.2203 6.2515

اليوان الصيني​ 3.1581 3.1754

سعر الدولار امام الجنيه المصري بالسوق السوداء

سعر الجنيه امام الدولار اليوم البنك الأهلي

ولقد وضعنا لكم بين طيات هذه المقالة التي نتحدث بها حول سعر الجنيه المصري مقابل الدولار والريال السعودي والدرهم اليوم الجمعة الموافق 28-10-2022 أسعار الذهب اليوم في مصر حيث وصل سعر متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,366 شراء 1,377

عيار 22 بيع 1,252 شراء 1,262

عيار 21 بيع 1,195 شراء 1,205

عيار 18 بيع 1,024 شراء 1,033

عيار 14 بيع 797 شراء 803

عيار 12 بيع 683 شراء 689

الاونصة بيع 42,474 شراء 42,829

الجنيه الذهب بيع 9,560 شراء 9,640

الكيلو بيع 1,365,714 شراء 1,377,143

وفي مارس الماضي ، قد أعلن البنك المركزي انه سمح للجنيه بالهبوط 14% ، أما يوم أمس قرر زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس . وفي نهاية السطور نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .