في مقدمتها اللحوم المصنعة.. 3 أطعمة يحذر منها أطباء القلب

ينصح الأطباء دومًا بتناول كافة الأطعمة ولكن باعتدال، وبالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة يتم حظر أصناف بعينها.

ويعاني مرضى القلب تحديدًا مع قائمة الأطعمة المحظورة، لأن تناول أطعمة معينة قد يسبب لهم أزمات قلبية مخيفة.

ويستعرض موقع "هيلث لاين" الأمريكي في التقرير التالي، أطعمة يحظر الأطباء مرضى القلب منها.

اللحوم المصنعة

ينصح أطباء القلب بتجنب تناول الأطعمة المصنعة تمامًا، مثل النقانق واللحوم المجمدة والبسطرمة واللنشون، لأنها تسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم.

وأوضح الموقع، أن الأطعمة المصنعة يرتفع نسبة الصوديوم بها كمادة حافظة للأطعمة واللحوم المصنعة، ما يسبب ارتفاع ضغط الدم وتأثر القلب.

الأطعمة الجاهزة

تحتوي الأطعمة الجاهزة مثل رقائق البطاطس المعبأة والنودلز على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم والكربوهيدرات، وبالتالي يسبب تناولها في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وزيادة عبء العمل على القلب والأوعية الدموية مما يؤدي لحدوث أزمة قلبية.

يحذر الأطباء من تناول هذه الأطعمة تمامًا، واستبدالها بأطعمة غنية بالألياف والفاكهة وتناول فشار كتسلية، بدلًا من المنتجات الجاهزة المضرة.

3- المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة هائلة من السكريات والاسبرتام التي تسبب زيادة الوزن، مما يمثل خطورة كبيرة لمرضى القلب، لذا ينصح بتجنبها تمامًا.