فيديو.. قصة محمد الطيار يهدد المواطنين في السعودية .. تفاصيل محمد الطيار يهدد المواطنين

قصة محمد الطيار يهدد المواطنين في المملكة العربية السعودية التي تصدرت قائمة التريند على تويتر اليوم الخميس الموافق 27-10-2022 ، وبعد أن غرد ما يقارب الثلاثة آلاف مواطن سعودي عبر حساباتهم على توتير في استنكار واستهجان للسلوك الذي صدر من محمد الطيار وهو يهدد الاخرين بالدم والقتل ونتيجة لعملية البحث المتواصلة من قبل آلاف الأشخاص قام ف فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع الإجابات الكاملة التي تتحدث عن هذا الموضوع وهو على النحو التالي:

قصة هاشتاق محمد الطيار يهدد المواطنين

وفي هذه الفقرة التي جاءت بعد المقدمة سوف نوضح لكم تفاصيل هاشتاق محمد الطيار يهدد المواطنين وهي التالي: ان المتحدث المدعو محمد الطيار قد هدد المواطنين من يتعرض إلى الدكتور عبد الله السبيع سيرشه بالدم والقتل ، ولقد قام الفريق بنقل الفيديو في هذه المقالة .

عبد الرحمن علق "يناصر الملاحذة والفسوية والشواذ ويستضيف أعداء الوطن البخيتي وزمرته يحب إخوانه الصهاينة ويتودد إليهم. وبالمقابل يهدد المغردين السعوديين بالدم. مثل هذا الخنزير هل يستحق أن يعيش في السعودية".

خليل عبد الرحمن علق : "لم يسلم اي احد من ابناء الوطن من الشرفاء حينما قام بطعنهم والتنمر عليهم وايقاف حساباتهم التي تدافع عن الوطن وقادته ".

العرابي الحارثي علق على هاشتاق محمد الطيار يهدد المواطنين : "هذا محمد الطيار الذي يهدد المواطنين لابد القبض، عليه مازال يتمادى يصر، استهزاء بالرقية الشرعية استهزاء بالشيوخ يدخل مساحات مع الملحد المشرد الحوثي البخيتي الي بعد ما سافر سب السعودية ".

#محمد_الطيار_يهدد_المواطنين

أملك صفر بالميه رحمه واحترام للأخونجيه والصحويه ومن شابههم من المتطرفين،انا أدعي ان الاصل فيهم الكذب والمبالغه والنفاق والخيانه ولن ترى انوفهم مرتفعه في مكان الى وكان البؤس صفة لذالك المكان.

بالتوفيق لكل حر يكافح من اجل المنطق والحريه فانت لم تبقى غريب — يوسف (@acoos321) October 27, 2022

فيديو محمد الطيار يهدد المواطنين

المرسب علق على هاشتاق محمد الطيار يهدد المواطنين: "هذا الشخص الوضيع هو نفسه كان يقول ان السعوديه ولاية امريكية ويطعن في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والقيادة السعوديه وشعبها العظيم ويلعق أقدام الحوثي الملحد عدو الله ورسوله والوطن الملطخة يداه بدماء شهداء السعوديه".

صفاء علقت : "من هي السيدة زوجة السفير السعودي في احدى الدول الاوربية والتي تقوم بتزويد محمد الطيار بمعلومات خاصة عن أبناء الوطن السعودي ؟! وماهي مدى علاقتها بالتنظيمات الخارجية المعادية للدولة والتي ينتمي لها محمد الطيار الذي يرى أن السعوديه ولاية امريكية ؟".

محمد علق : معقول الانواع المرتزقة موجودين بينا؟؟ تهديد "رش بالدم والقتل" على باله في غابه ! ادري النائب العام ما يرضى بوجود هذي الاشكال واثقه بعد انه راح يأمر بالقبض عليه وتحويله وسجنه وربي اني واثقه انتظروا تم القبض ".

الشيخ مكرين علق: "محمد الطيار في هذه المساحة بعد مضي من الوقت ساعه ونصف يهدد المواطنين بان يرشهم بالدم يعني يقتلهم ويصرح اعتبروا هذا تهديد".

سلوى علقت على قضية تهديد محمد الطيار للمواطنين : "هذا الخسيس الخبيث دعي للانحلال الأخلاقي بالمجتمع لاعق أقدام الملاحدة والحوثيين مثل البخيتي الرافض الخبيث المعادي للدين الإسلامي والمسلمين والوطن والقيادة السعوديه الملطخة يداه بدماء شهداء السعوديه بالحد الجنوبي".

تفاصيل وسم محمد الطيار يهدد المواطنين

عبدالله المطيري علق : ما فيه تهديد إلا بحاله واحده اذا صاحبه اللي يدافع عنه له توجه ضد الوطن او حوله شبهات يكون الطيار في حكمه ويستحق المحاكمة اما المثل اللي قاله عادي وكلنا نقوله ".

#محمد_الطيار_يهدد_المواطنين سفهاء الأحلام يتكلمون بأمر العامة وهم أجهل من حمار أهله .

وأخطر من ذلك يتكلمون بالدين ويشرعون ويفتون بغير علم ، بل بالهوى والضلال ،الواجب لجمهم فورًا عبر القضاء الشرعي ليكونوا عبرةً لغيرهم من المتطاولين على الذات الالهية والدين وأهله.#معركة_الوعي — كنوز العرب ☄️ (@1443zxas) October 27, 2022

وأضاف المطيري معلقًا: "ما عرف هذا الشخص بس كلامه عادي ضرب مثال دارج عندنا وكل كبار السن يقولوه الى اليوم ومعناه ( الثبات مع صاحبه ) وليس القتل كما يظن المهابيل من كلامه".

عبد العزيز علق على قضية محمد الطيار : "جميع من يهدد من خلف الشاشات وبدون استثناء احد معروف انه طقوع ودجاجة ولو واجته والله ثم والله غير يشخ في سرواله المساحات اللعينة اظهرت لنا الجبناء ".

صالح علق على هاشتاق محمد الطيار يهدد المواطنين : "الفيديو المنتشر للطيار خطير جدا وهو يحمل تصرف مُجرم كيف يهدد مواطن بالقتـل هل يعتقد ان الدولة لا يوجد بها اجهزة امنية تردعه هو ومن هم على شاكلته !!".