تفاصيل قصة هاشتاق محمد الطيار يهدد المواطنين على تويتر بالسعودية

تفاصيل هاشتاق محمد الطيار يهدد المواطنين على تويتر بالمملكة العربية السعودية ، آلاف المواطنين في المملكة بدأوا الان اليوم الخميس الموافق 27-10-2022 في البحث عن التفاصيل المتعلقة في هذا الوسم الموسوم بعنوان محمد الطيار يهدد المواطنين حيث تصدر قائمة التريند وسط تفاعل عليه بأكثر من 3 آلاف تغريدة حيث استنكر المغردون سلوك وألفاظ محمد التي هدد بأنه سوف يرش بالدم والقتل خلال محادثة جماعية على تطبيق كلوب هاوس وعن التفاصيل فقد كتب فريق فلسطين اليوم الاخباري هذه المقالة وهي التالي:

تفاصيل هاشتاق محمد الطيار يهدد المواطنين

وفي هذه الفقرة التي جاءت بعد المقدمة سوف نوضح لكم تفاصيل هاشتاق محمد الطيار يهدد المواطنين وهي التالي: ان المتحدث المدعو محمد الطيار قد هدد المواطنين من يتعرض إلى الدكتور عبد الله السبيع سيرشه بالدم والقتل ، ولقد قام الفريق بنقل الفيديو في هذه المقالة .

عبد الرحمن علق "يناصر الملاحذة والفسوية والشواذ ويستضيف أعداء الوطن البخيتي وزمرته يحب إخوانه الصهاينة ويتودد إليهم. وبالمقابل يهدد المغردين السعوديين بالدم. مثل هذا الخنزير هل يستحق أن يعيش في السعودية".

قصة محمد الطيار يهدد المواطنين

خليل عبد الرحمن علق : "لم يسلم اي احد من ابناء الوطن من الشرفاء حينما قام بطعنهم والتنمر عليهم وايقاف حساباتهم التي تدافع عن الوطن وقادته ".

العرابي الحارثي علق على هاشتاق محمد الطيار يهدد المواطنين : "هذا محمد الطيار الذي يهدد المواطنين لابد القبض، عليه مازال يتمادى يصر، استهزاء بالرقية الشرعية استهزاء بالشيوخ يدخل مساحات مع الملحد المشرد الحوثي البخيتي الي بعد ما سافر سب السعودية ".

المرسب علق: "هذا الشخص الوضيع هو نفسه كان يقول ان السعوديه ولاية امريكية ويطعن في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والقيادة السعوديه وشعبها العظيم ويلعق أقدام الحوثي الملحد عدو الله ورسوله والوطن الملطخة يداه بدماء شهداء السعوديه".

صفاء علقت على هاشتاق محمد الطيار يهدد المواطنين : "من هي السيدة زوجة السفير السعودي في احدى الدول الاوربية والتي تقوم بتزويد محمد الطيار بمعلومات خاصة عن أبناء الوطن السعودي ؟! وماهي مدى علاقتها بالتنظيمات الخارجية المعادية للدولة والتي ينتمي لها محمد الطيار الذي يرى أن السعوديه ولاية امريكية ؟".

من هي السيدة زوجة السفير السعودي في احدى الدول الاوربيه والتي تقوم بتزويد محمد الطيار بمعلومات خاصة عن أبناء الوطن السعودي ؟!



وماهي مدى علاقتها بالنتظيمات الخارجية المعادية للدولة والتي ينتمي لها محمد الطيار الذي يرى أن السعوديه ولايه امريكيه ؟

#محمد_الطيار_يهدد_المواطنين pic.twitter.com/cx3SDZXNVn — inj3cti0и ⚓️ (@saudi00_saif) October 27, 2022

محمد علق : معقول الانواع المرتزقة موجودين بينا؟؟ تهديد "رش بالدم والقتل" على باله في غابه ! ادري النائب العام ما يرضى بوجود هذي الاشكال واثقه بعد انه راح يأمر بالقبض عليه وتحويله وسجنه وربي اني واثقه انتظروا تم القبض ".

الشيخ مكرين علق: "محمد الطيار في هذه المساحة بعد مضي من الوقت ساعه ونصف يهدد المواطنين بان يرشهم بالدم يعني يقتلهم ويصرح اعتبروا هذا تهديد".