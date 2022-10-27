يوم حافل بانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات مستوطنيه اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق الضفة الغربية والقدس، وسط انتشار مكثف على الشوارع الرئيسة ومداخل المدن خاصة شمال الضفة المحتلة.

ففي نابلس، هاجمت مجموعة من مستوطني مستوطنة "يتسهار" المركبات التي تحمل اللوحات الفلسطينية، على أحد مفترقات شارع حوارة الرئيس جنوب نابلس، ما أدى لتحطيم زجاج عدد من المركبات.

وتأتي اعتداءات المستوطنين في ظل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار مدينة نابلس وبلداتها لليوم السابع عشر على التوالي، تزامناً مع استمرار الاعتداءات التي يشنها المستوطنون.

وفي سلفيت، اجتمع عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على المدخل الغربي لقرية كفر الديك غرب مدينة سلفيت، ومارسوا أعمال عربدة وسط طقوس تلمودية في المكان.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتى مصطفى قاهر أبو هنية (16 عاما)، خلال تواجده بالقرب من المدخل الرئيسي لبلدة عزون شرق قلقيلية، حيث يواصل الاحتلال منذ أسبوعين إغلاق المدخل بالسواتر الترابية والبوابة الحديدية.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كلا من: عمر هاني مرعي (15 عاما)، وهادي زياد شرفا (14 عاما)، وعبد القادر ماهر ملحم (17 عاما)، أثناء تواجدهم بالقرب من البوابة العسكرية على الجدار الفاصل غرب ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، وأطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

كما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت فتى وزعمت وسائل إعلام الاحتلال حيازته سكيناً قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس عقب المسيرة المطالبة باسترداد جثمان الشهيد محمد أبو جمعة، والذي ارتقى برصاص الاحتلال في 22 أيلول الماضي.

وكانت المسيرة انطلقت من منزل الشهيد أبو جمعة في منطقة "الحردوب" بالقرية، ردد خلالها المشاركون الشعارات المطالبة باسترداد جثمانه المحتجز لدى سلطات الاحتلال منذ استشهاده، وداعية للمقاومة ولمواجهة الاحتلال.