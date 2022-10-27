من هو غازي الشراري .. قصة العسكري غازي الشراري المقطوع راتبه في السعودية

من هو غازي الشراري .. قصة العسكري غازي الشراري في السعودية ، وعلى محرك جوجل الشهير ومواقع التواصل الاجتماعي بكافة اشكالها يبحث الالاف من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن تلك الإجابات بعد أن تصدرت قصته اليوم الخميس الموافق 27-10-2022 حيث قامت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في توضيح الصورة الكاملة حول ذلك ، لا سيما أن غازي تعرض إلى ظلم وعلى إثره قطع رزقه حث باتت قضيته قضية راي عام ، وبالإضافة إلى ذلك قمنا في إعادة نقل بعض من التغريدات التي تداولها المواطنين في تعاطفهم مع العسكري الذي خرج في مقاطع فيديو يطالب بحقه الكامل وعن التفاصيل فهي التالي:

من هو غازي الشراري بالسعودية

وفي هذه الفقرة سوف نوضح لكم تفاصيل قصة العسكري غازي الشراري بالسعودية وهي التالي: إذ أن هذا الضابط يشتكي من بطش الضباط ومن تعرضه للظلم بسبب مقطع انتشر له سابقاً أثناء مهمة موسم الحج ، وفيما يلي مقاطع الفيديو للعسكري مع تغريدات الجمهور في التفاعل على قصته .

محمد علق على قصة العسكري غازي الشراري: "له ثلاث شهور ما نزل راتبه وسبه هالمقطع الله يعينه غازي ضيف الله الشراري".

فالح علق على قصة العسكري غازي الشراري : "حين تكون عسكري وأنت في ميدان يتشرف به العسكر في ختام حج ١٤٤٤ في عرفات تأخذك نشوة الفخر بما انجزته مع زملائك لتمدح وطنك وولاة امرك ومنسوبي السلك العسكري. ما حدث لابن الوطن من غبن يؤلمنا ونحن على ثقه بأن صوته سيصل لولي العهد وسوف تتخذ اجراءات ليعود غازي ويعود راتبه ".

سلطان علق : "سيدي وزير الداخلية حفظك الله اتقدم بالنيابة عني نفسي وبالأصالة عن الشعب السعودي الكريم ف موضوع #غازي_الشراري وكلنا امل أن تقبل شفاعتنا وإعادته لعمله وما فعله غازي وزملاءه رجال الامن يحسب لهم لا عليهم ومن المرؤة والإباء والفخر والامتنان لوطننا الغالي بابيات".

أبو محمد علق على قصة العسكري غازي الشراري : "شفت المقطع قسم يقهر الظلم ظلمات ، فتقو الله يا مسئولين والله انك محاسبيين في يوما عظيم لا تنفع فيه الرتب ولا المناصب". حساب عدي علق : "هذا العسكري بطل ويجب ان يكرم لا أن يهان عسكري وشاعر وشجاع وعبر عن اخلاصه للوطن بقصيدة".

تفاصيل قصة العسكري غازي الشراري

اكابر علق : "كلنا شفنا هذا المقطع وسمعنا الابيات الي ترفع الراس لجنودنا السعوديون وهم يتعاهدون على خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج ، الي نجهله انه بعد المقطع هذا تم قطع راتب غازي الشراري ٣ اشهر مع العلم ان لديه ٣ اطفال يعولهم".

عماد علق : "هذا العسكري البطل الي اغلب الشعب السعودي افتخر فيه وفي ابيات شعره الحماسي وقت الحج يتم معاقبته بسبب هذه الابيت التي امتدح فيها الوطن غير معقول المفترض يتم تكريمه".

هشام علق:" الي عمره ما شاف معنى كلمة قهر الرجال يشوف المقطع ذا ، المعنى الحقيقي لتعمل خير تلقى شر ، الله ينصرك واملنا في وزير الداخلية كبير بأخذ حقك".

هاشتاق غازي الشراري

منى علقت على قصة العسكري غازي الشراري :" "مقطع غازي مقطع ما يستفز الا اعداء السعودية ولا راح يحقد على الشراري الا كاره للسعودية فلماذا اللواء نايف العتيبي والعقيد محمد القرني والمقدم حمود الخنفري يتسببون في قطع رزقه واضن لو الموت بديهم ما قصروا ليه ذا كله هل الشراري خائن ويتصنع او هم ضد القصيد اللي ف المقطع".

#غازي_الشراري

أنتم سيدي من تملكون كامل الصلاحيات في محاسبة كل من يحاول تجاوز الأنظمة @AbdulazizSNA pic.twitter.com/C0moSiKFo2 — مــ المـلـكـيــه ــهـاويـ (@maha_9147) October 27, 2022

المالكي علق: "منزلينها بقناه العربية ليه يسوون كذا في العسكري سبحان الله من الحسد والغل ف قلوب بعض الضباط لما يشوف فرد احسن منه".

حطب علق : "موقف مشرف ورفع معنويات الجند و العسكر والله لم ارى في مقطعه الا كل ما يستفز من يريد الاخلال بأمن هذا الوطن و الحجاج، ويكون هذا مصيره؟ ايقاف خدمات وبهذلة هذا والله ما نرضاه في دولة يحكمها محمد بن سلمان وأن شاء الله يتم النظر في الموضوع وسيتم النظر بلا شك ان شاء الله ".

لويتا علق: "اتوقع الي حصل سببه الغيرة يمكن الضابط حقد عليه لأنه شاعر و له شيلات و شعبيه انا مدري هل الرجال تحصل بينهم غيرة زينا ؟".

سامي العتيبي : " إلى متى يضطر المواطن إنه يطالب و يناشد ولاة الأمر عشان يأخذ حقه أو تلبى مطالبه ليش مازال الفساد موجود!؟ ، مع الأسف بعض الأمور عندنا ما تمشي الا بعد الشكاوي والمناشدات وطلعة الروح".

أبو ليالي علق على قصة العسكري غازي الشراري : "اسأل الله ان يفرج همك ويردك لعملك والذي نفسي بيده غازي حتى لو انطبقت عليه الشروط الفصل من تغيب يعطى له فرصه اخيره ف مثل هولاء الابطال والغيورين على الوطن والفخر بخدمه ضيوف بيوت الله لا نخسر هالرجال ممكن يمر بظروف قاسيه تسببت بفصله او توقيفه عن العمل"