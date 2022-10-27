سعر غرام الذهب في مصر النهاردة الجمعة 28 اكتوبر 2022 بعد رفع سعر الفائدة 2% | ارتفاع جنوني للذهب في مصر

سعر غرام الذهب في مصر في تعاملات اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، أثار قرار البنك المركزي المصري الاستثنائي اليوم برفع سعر الفائدة ارتفاعاً ملحوظاً في سعر الذهب في مصر، حيث قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر، وزاد سعر غرام الذهب في مصر 62 جنيهًا، على الرغم من انخفاض المعدن الأصفر عالمياً.

وتزامن ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي، مع انخفاض قيمة الجنيه وتحرير سعر الصرف، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم أكثر من 16% بعد قرار استثنائي من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة استثنائيًا بنسبة 2%.، في هذه المقالة يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" السعر الحالي للذهب في مصر.

وعاد سعر الذهب ليسجل مستوى قياسي كان وصل له في وقت سابق، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 1200 جنيه.





أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الذهب الاقتصادي عيار 14 ف مصر اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 إلى 800 جنيه للغرام.

بينما ارتفع سعر الذهب الاقتصادي عيار 18 حيث بلغ 1029 جنيهًا للغرام.

و سجل سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في الأسواق قفزة ، حيث بلغ 1200 جنيه للغرام الواحد.

كما وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 1371 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 9600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار للغرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا خلال تعاملات امس الخميس، إلى نحو 1663 دولار للأوقية، بنسبة تراجع طفيفة قدرها 0.03%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.