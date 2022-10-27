احذروا من تناول الخبز الأبيض على معدة فارغة!!

الخبز من خيارات الإفطار الأساسية لدى العديد من الأسر في جميع أنحاء العالم، لأنه مناسب ولذيذ ومتعدد الاستخدامات.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالتغذية، فليست كل أنواع الخبز متشابهة، حيث يستهلك الخبز الأبيض على نطاق واسع، رغم أن هذه العادة قد تسبب بعض المخاطر الصحية، خاصة إذا تناولته على معدة فارغة.

مخاطر تناول الخبز على معدة فارغة

تناول الخبز على معدة فارغة له العديد من المخاطر الصحية، وفقا لموقع thehealthsite، مثل:

ارتفاع مستويات السكر في الدم

يحتوي الخبز الأبيض على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفعًا مما يعني أنه يطلق الجلوكوز بسرعة ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

يعد تناول الخبز الأبيض أمرًا سيئًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لأن التقلب المفاجئ في مستوى السكر في الدم يمكن أن يكون خطيرًا، قد يؤدي ارتفاع نسبة الجلوكوز المستمر في الدم إلى دخول الجسم في حالة ارتفاع السكر، قد تؤدي هذه الحالة إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الأعصاب والفشل الكلوي.

زيادة الوزن

إذا كنت ترغب في الحفاظ على وزن جسمك ومستوى لياقتك، فابتعد عن الخبز الأبيض، حيث يمكن أن يساهم في زيادة الوزن، فهو مصنوع من الكربوهيدرات المكررة، ما يعني أنه يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم أيضًا إلى زيادة الرغبة في تناول السكر مما قد يؤدي إلى تدمير هدف إنقاص الوزن.

الانتفاخ

الخبز الأبيض غني بالصوديوم، وبالتالي قد يسبب الانتفاخ ومشاكل صحية أخرى محتملة في الجهاز الهضمي، حال تناوله على معدة فارغة.