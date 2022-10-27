تفاصيل قصة العسكري غازي الشراري في السعودية .. من هو غازي الشراري

تفاصيل قصة العسكري غازي الشراري في المملكة العربية السعودية التي تصدرت قائمة التريند على تويتر اليوم الخميس الموافق 27-10-2022 حيث احدث ضجة واسعة في المملكة ما دفع الاخرين في البحث عن التفاصيل المتعلقة في هاشتاق غازي الشراري وقام فريق فلسطين اليوم في متابعة الموضوع وبالفعل فقد توصلنا إلى نتيجة دامغة على سبب ذلك وقمنا أيضا في وضع تغريدات قد تفاعل الجمهور السعودي مع العسكري الذي يتعرض إلى بطش وظلم الضباط ويترتب على جميع زوار المقالة التي نقوم يوميا في اعداد مماثلة بها ونجيب من خلالها عن كامل التفاصيل المتعلقة باستفسارات الجمهور ، المتابعة حتى نهاية السطور المرفقة بالصور والفيديو وهو التالي: .

تفاصيل قصة العسكري غازي الشراري بالسعودية

وفي هذه الفقرة سوف نوضح لكم تفاصيل قصة العسكري غازي الشراري بالسعودية وهي التالي: إذ أن هذا الضابط يشتكي من بطش الضباط ومن تعرضه للظلم بسبب مقطع انتشر له سابقاً أثناء مهمة موسم الحج ، وفيما يلي مقاطع الفيديو للعسكري مع تغريدات الجمهور في التفاعل على قصته .

محمد علق على قصة العسكري غازي الشراري بالسعودية : "له ثلاث شهور ما نزل راتبه وسبه هالمقطع الله يعينه غازي ضيف الله الشراري".

فالح علق: "حين تكون عسكري وأنت في ميدان يتشرف به العسكر في ختام حج ١٤٤٤ في عرفات تأخذك نشوة الفخر بما انجزته مع زملائك لتمدح وطنك وولاة امرك ومنسوبي السلك العسكري. ما حدث لابن الوطن من غبن يؤلمنا ونحن على ثقه بأن صوته سيصل لولي العهد وسوف تتخذ اجراءات ليعود غازي ويعود راتبه ".

سلطان علق : "سيدي وزير الداخلية حفظك الله اتقدم بالنيابة عني نفسي وبالأصالة عن الشعب السعودي الكريم ف موضوع #غازي_الشراري وكلنا امل أن تقبل شفاعتنا وإعادته لعمله وما فعله غازي وزملاءه رجال الامن يحسب لهم لا عليهم ومن المرؤة والإباء والفخر والامتنان لوطننا الغالي بابيات".

شاهد.. جنود سعوديون يتعاهدون على خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم #الحج#العربية_في_الحج pic.twitter.com/XeHohawGer — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 4, 2022

قصة غازي الشراري

أبو محمد علق : "شفت المقطع قسم يقهر الظلم ظلمات ، فتقو الله يا مسئولين والله انك محاسبيين في يوما عظيم لا تنفع فيه الرتب ولا المناصب". حساب عدي علق : "هذا العسكري بطل ويجب ان يكرم لا أن يهان عسكري وشاعر وشجاع وعبر عن اخلاصه للوطن بقصيدة".

اكابر علق : "كلنا شفنا هذا المقطع وسمعنا الابيات الي ترفع الراس لجنودنا السعوديون وهم يتعاهدون على خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج ، الي نجهله انه بعد المقطع هذا تم قطع راتب غازي الشراري ٣ اشهر مع العلم ان لديه ٣ اطفال يعولهم".

هاشتاق غازي الشراري

عماد علق على قصة العسكري غازي الشراري في السعودية : "هذا العسكري البطل الي اغلب الشعب السعودي افتخر فيه وفي ابيات شعره الحماسي وقت الحج يتم معاقبته بسبب هذه الابيت التي امتدح فيها الوطن غير معقول المفترض يتم تكريمه".

هشام علق:" الي عمره ما شاف معنى كلمة قهر الرجال يشوف المقطع ذا ، المعنى الحقيقي لتعمل خير تلقى شر ، الله ينصرك واملنا في وزير الداخلية كبير بأخذ حقك".

#غازي_الشراري

أنتم سيدي من تملكون كامل الصلاحيات في محاسبة كل من يحاول تجاوز الأنظمة @AbdulazizSNA pic.twitter.com/C0moSiKFo2 — مــ المـلـكـيــه ــهـاويـ (@maha_9147) October 27, 2022

منى علقت : "مقطع غازي مقطع ما يستفز الا اعداء السعودية ولا راح يحقد على الشراري الا كاره للسعودية فلماذا اللواء نايف العتيبي والعقيد محمد القرني والمقدم حمود الخنفري يتسببون في قطع رزقه واضن لو الموت بديهم ما قصروا ليه ذا كله هل الشراري خائن ويتصنع او هم ضد القصيد اللي ف المقطع".

المالكي علق: "منزلينها بقناه العربية ليه يسوون كذا في العسكري سبحان الله من الحسد والغل ف قلوب بعض الضباط لما يشوف فرد احسن منه".

حطب علق على هاشتاق غازي الشراري على تويتر المتصدر قائمة التريند بالسعودية : "موقف مشرف ورفع معنويات الجند و العسكر والله لم ارى في مقطعه الا كل ما يستفز من يريد الاخلال بأمن هذا الوطن و الحجاج، ويكون هذا مصيره؟ ايقاف خدمات وبهذلة هذا والله ما نرضاه في دولة يحكمها محمد بن سلمان وأن شاء الله يتم النظر في الموضوع وسيتم النظر بلا شك ان شاء الله ".