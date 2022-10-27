نقابة الأطباء في الضفة الغربية تدعو منتسبيها لمغادرة المستشفيات

دعت نقابة الأطباء الفلسطينيين، اليوم الخميس، جميع منتسبيها إلى مغادرة جميع المستشفيات الخاصة والعامة.

وأعلنت النقابة في بيانٍ لها، أن على جميع الأطباء مغادرة جميع المستشفيات الخاصة والعامة الساعة الثامنة من مساء اليوم.



وكانت قد أعلنت النقابة أمس الأربعاء، العصيان الطبي الشامل وإيقاف الخدمة في كل المؤسسات الطبية والمستشفيات دون أي استثناء.

وقالت إنّ هذا القرار جاء بعد صدور القرار بقانون عن الرئيس محمود عباس بحل النقابة، وإنشاء نقابةٍ بديلة عنها، والذي اعتبرته اغتيالاً لجسمها وسحقاً للحريات.

كما وقررت النقابة سحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي.