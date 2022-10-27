بوتين: العالم يدخل في عقد "هو الأكثر خطورة" منذ الحرب العالمية الثانية

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنّ العالم يدخل في عقد "هو الأكثر خطورة" منذ الحرب العالمية الثانية، لافتا الى أن الغرب يسعى الى إبقاء هيمنته على الكوكب.

وقال بوتين أمام منتدى فالداي في موسكو "نحن عند لحظة تاريخية. نحن بلا شك نواجه العقد الأكثر خطورة، الأكثر أهمية، (العقد) الذي لا يمكن التنبؤ به" منذ 1945.

وأضاف أنّ "الغرب ليس في وضع يسمح له بقيادة العالم، ولكنه يسعى يائساً، ومعظم شعوب العالم لا تستطيع القبول بذلك"، مؤكداً أنّ الكوكب "في وضع ثوري".

وأشار بوتين إلى أنّ الهجوم على أوكرانيا جزء من هذا "التغيير للنظام العالمي بأسره".

وقبل ذلك بوقت قليل، وصف بوتين مواجهته مع الغرب، خصوصاً في سياق هجومه على أوكرانيا، بأنه معركة من أجل بقاء روسيا.

وقال إنّ "روسيا لا تتحدّى الغرب، روسيا تدافع فقط عن حقها في الوجود"، متّهماً الأميركيين والغربيين بأنّهم يريدون "تدمير (روسيا) ومحوها من الخريطة"، في اتهامات جديدة يسوقها ضدّ خصومه الجيوسياسيين الذين يؤيّدون ويسلّحون أوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي.