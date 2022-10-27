تفاصيل سبب جريمة امرأة تصب الزيت المغلي على شقيقها في مدينة أم درمان بالخرطوم بالسودان اليوم

تفاصيل جريمة امرأة تصب الزيت المغلي على شقيقها في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم بالسودان اليوم الخميس 27-10-2022 ، ويبحث الالاف من الأشخاص في السودان عبر الانترنت عن تفاصيل هذه الحادثة المدوية التي هزت البلاد بسبب بشاعتها الأمر الذي دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي وضعنا من خلالها التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن هذه الجريمة التي تناولتها كافة وسائل الاعلام السودانية والعربية وباتت قضية راي عام وللاطلاع أكثر عن حقيقة ما جرى فهي على النحو التالي: .

تفاصيل جريمة امرأة تقتل شقيقها بالخرطوم

وبحسب وسائل إعلام سودانية ، فإن سيدة من سكان مدينة ام درمان بولاية الخرطوم أقدمت على قتل اخيها وهو محمد الفاتح أحمد بعد ان سكبت الزيت المغلي عليه ، وأوضح الاعلام ، أن شقيقها الذي توفي كان قد ضربها بسبب عودتها إلى المنزل بساعات متأخرة من الليل ، ونواصل معكم تكملة القصة في الفقرات التالية.

وعن هذه الحادثة التي هزت الشارع السوادني ، فإن القاتلة استغلت اخيها محمد وهو نائم في غرفته ، وبحسب اعترافاتها امام لجنى التحقيق في جهاز الشرطة فقد غلت كمية من الزيت إلى أن ارتفعت حرارته فصبتها على وجهه وبعض أطرافه.

وبعد ذلك تسبب ذلك في حروق وصفت بالخطيرة خصوصًا في الوجه ، قبل أن يتدخل الجيران ونقله إلى المستشفى الذي تلفظ أنفاسه الأخيرة فيها .

جريمة امرأة تقتل أخيها في ام درمان بالسودان

والقت الشرطة القبض على الجانية ، فيما نم نقل جثمان المتوفي إلى المشرحة ، وفتحت الأولى بلاغا من أجل تقديمها أمام العدالة القانونية لأخذ العقوبة بحقها . علمًا ان حادثة جريمة القتل قد اثارت استياء المواطنين الذين استنكروا ورفضوها بشكل قاطع ..

ووفق إحصائية صادرة من شرطة الخرطوم العام الماضي فإن الخرطوم التي تشهد مظاهرات وعدم استقرار سياسي منذ سنوات قد سجلت نحو 175 جريمة قتل و22 ألفا و381 سرقة، و823 حالة نهب، و147 حالة اغتصاب أطفال ، خلال الثالث الأول من العام ، لتضاف جريمة امرأة تصب الزيت المغلي على شقيقها في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم بالسودان اليوم الخميس رقمًا جديدًا.