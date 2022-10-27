وفد من جيش الاحتلال يحتفل في البحرين

شارك وفد من جيش الاحتلال في استعراض مظلي بالبحرين احتفالا بإبرام اتفاقيات أبراهام، حيث شارك في الإنزال المظلي ممثلون عن الجيش البحريني والإماراتي والأمريكي و"الإسرائيلي".

وقام وفد عن جيش الاحتلال بزيارة البحرين هذا الأسبوع إحياء للذكرى السنوية الثانية لإبرام اتفاقيات التطبيع ليعود إلى "إسرائيل" اليوم الخميس.

وأقيم في إطار الزيارة، استعراض تاريخي للمظليين احتفاء بالذكرى، بمشاركة حوالي 40 مظليا من 4 دول مختلفة هي البحرين والإمارات والولايات المتحدة و"إسرائيل". وتم استقبال أعضاء الوفد في مراسم رسمية، فيما عقدت اجتماعات ثنائية ومحادثات لتعزيز التعاون بين الجيوش.

وترأس الوفد "الإسرائيلي" رئيس قيادة العمق والكليات العسكرية، اللواء إيتاي فيروف. وتمت الزيارة بمبادرة من سفارة الاحتلال لدى البحرين وبحضور السفير "الإسرائيلي" والسفير الأمريكي لدى المملكة.