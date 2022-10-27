بـ " الدولار".. ما هي الجوائز المالية في كأس السوبر المصري؟، نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، في هذا المقال قيمة الجوائز المالية لكأس السوبر المصري، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن قيمة الجائزة المالية لكأس السوبر المصري، وزادت عمليات البحث عن الموضوع مع اقتراب مباراة الأهلي والزمالك، والمقررة غداً الجمعة، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان بـ " الدولار".. ما هي الجوائز المالية في كأس السوبر المصري؟، ولمعرفة هذه الجوائز نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

مباراة الأهلي والزمالك

ينتظر ناديا الأهلي والزمالك جائزة مالية كبيرة من مباراة كأس السوبر المصري التي تجمع بين الفريقين مساء يوم الجمعة.

يلتقي قطبا الكرة المصرية على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات، في النسخة 19 من بطولة كأس السوبر المصري.







بالدولار قيمة جائزة كأس السوبر المصري

وكشف موقع "في الجول" أن الفائز بكأس السوبر سيحصل على مكافأة مالية بقيمة 500 ألف درهم إماراتي (136 ألف دولار أمريكي)، مقابل 250 ألف درهم إماراتي للفريق الخاسر (68 ألف دولار تقريبا).

ويلتقي الأهلي والزمالك في كأس السوبر بالإمارات للمرة الثالثة، حيث توج الأهلي باللقب في 2015 مقابل لقبين للزمالك في 2017 و2020.

الأهلي صاحب رقم قياسي في السوبر

وحسب سعر الدولار اليوم، تصبح مكافآت السوبر بواقع 3.128 مليون جنيه مصري للبطل المتوج باللقب، مقابل 1.56 مليون جنيه للخاسر.

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس السوبر برصيد 11 مرة آخرها عام 2019.

أما الزمالك فقد توج باللقب 4 مرات خلال نسخ أعوام 2001 و2002 و2017 و2020، منها مرتين على حساب منافسه التقليدي الأهلي.





ويُشار إلى أنه يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة، حيث تأهلا سويا لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

جدير ذكره أنه على المستوى المحلي، يتقاسم الأهلي والزمالك مع الاتحاد السكندري صدارة ترتيب الدوري المصري بالفوز في أول جولتين.