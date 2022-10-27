شرطة البلديات تتلف كمية من الفواكه الفاسدة في سوقي خانيونس والنصيرات

أتلفت شرطة البلديات كمية من الفواكه الفاسدة في سوقي النصيرات وخان يونس وذلك خلال جولات مختلفة نفذتها على الأسواق التجارية.



وأوضحت شرطة البلديات أنها أتلفت في سوق النصيرات 554 كليو من الخوخ، و91 كليو من المانجا التي ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري.



وأشارت إلى أنها أتلفت في محافظة خانيونس 200 كيلو من فاكهة الخوخ الفاسد بعد مصادرتها من سوق عبسان الجديدة.



ونوهت شرطة البلديات أن طواقمها أتلفت الكمية المضبوطة وفق الإجراءات المتبعة في المكب المُعد خصيصاً للتخلص من الأغذية التالفة وتم عمل محضر ضبط وإتلاف بالكمية.

ودعت شرطة البلديات كافة المواطنين إلى ضرورة التدقيق في الأغذية التي يتم شراؤها سواءً من الأسواق أو المحال التجارية، وإبلاغ الجهات المختصة في حال وجود مخالفات صحية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع