السيد نصر الله: "كتيبة جنين" و"عرين الأسود" يهزون الكيان وما حدث في ترسيم الحدود انتصار كبير جداً

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اليوم الخميس، أن "كتيبة جنين" و"عرين الأسود" يهزون كيان الاحتلال وما حدث في ترسيم الحدود مع لبنان هو انتصار كبير جداً.

وقال السيد نصر الله :"كل التحايا للمقاومين الابطال في الضفة الغربية والقدس والتحية للبطل الشهيد عدي التميمي والى عرين الاسود وكتيبة جنين فهؤلاء الابطال يهزون كيان العدو".

وتابع :"ما يجري يرسم مسارات جديدة يدعو الى الامل الكبير لتغيير المعادلات للشعب الفلسطيني وصولا الى الانتصار الكامل".

ووبخصوص ملف ترسيم الحدود، أشار إلى أن التجربة التي يخوضها لبنان منذ الاشهر القليلة الماضية غنية جداً وتستحق التوقف عندها وعند نتائجها.

وأردف السيد نصر الله: " ومع توقيع الرسائل واستكمال الخطوات الشكلية نكون قد انتهينا من هذه المرحلة وفي ما يتعلق بالمقاومة تكون المهمة قد انتهت وبناء عليه كل التدابير والاستنفارات الاستثنائية التي قد اتخذتها المقاومة اعلن انها قد انتهت".

وأضاف:"نحن في حزب الله نعتبر ما حصل من البداية الى النهاية الى النتائج هو انتصار كبير وكبير جدا للبنان للدولة وللشعب وللمقاومة وماحصل له نتائج ودلالات مهمة جدا".