الاحتلال يخطر بطرد عائلات من مساكنها في الأغوار بحجة التدريبات العسكرية

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بطرد عائلات فلسطينية من مساكنها في خربة حمصة الفوقا؛ بحجة التدريبات العسكرية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والاغوار الشمالية معتز بشارات، بأن الاحتلال أخطر بطرد عائلتي: ياسر محمود أبو الكباش، وسند ياسر ابو الكباش، ابتداءً من الثلاثاء القادم، الموافق ١/١١/٢٠٢٢، وحتى الخميس الموافق ٣/١١/٢٠٢٢، من الساعة السادسة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

وأضاف بشارات أن الاحتلال أخطر العائلتين ذاتهما بالطرد، يوم الأربعاء الموافق ٩/١١/٢٠٢٢ من السادسة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

يذكر أن الاحتلال يخطر سنويا عشرات العائلات الفلسطينية بالطرد من خيامها في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية؛ بحجة التدريبات العسكرية.