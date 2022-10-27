متي ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين -متى ولد الرسول محمد صل الله عليه وسلم، متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال بات يتكرر كثيرة عبر محرك قوقل وغيرها من محركات البحث، الأمر الذي من السؤال عن متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، محط اهتمام لدى كافة المواقع الإخبارية، للإجابة عن سؤال متى ولد الرسول محمد، وهو ما سنجيب عنه ضمن مقالنا الذي وضعنه لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المتواصلة والمتكررة دائما عن متى ولد الرسول محمد وتاريخ مولد النبي محمد ووفاته، متى ولد الرسول بالميلادي، واسئلة كثيرة تتعلق في مولد البني محمد صل الله عليه وسلم.

متي ولد النبي صلى الله عليه وسلم

اتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول.

واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين.

أين ومتى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم

واختلف العلماء في تحديد يوم ولادة النبي محمد (ﷺ) بشكل دقيق، حيث يُعتَقد أنه وُلد في مكة يوم الإثنين من شهر ربيع الأول من عام الفيل قبل ثلاث وخمسين سنة من الهجرة، أي أنه ولد سنة 570 ميلادية، حيث يُعرف عام 570 ميلادية بعام الفيل.

وميلاد الرسول محمد بالهجري كان في يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الاول من عام الفيل، اما عن تاريخ ميلاده بالتقويم الميلادي فهو في يوم عشرين من شهر ابريل عام 571 للميلاد.

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هل ولد النبي يوم الاثنين

ورد فيه أنه قد ولد النبى المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم- فى يوم الاثنين بلا خلاف، والصحيح أن ذلك كان وقت طلوع الفجر، والراجح الذى عليه الأكثرون من المؤرخين وأهل العلم: أن مولده صلى الله عليه وآله وسلم كان لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وهذا هو الذى جرى عليه عمل المسلمين عبر العصور فى احتفالهم بذكرى مولد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى -صلى الله عليه وآله وسلم-، وكان ذلك فى عام الفيل، فى السنة الثالثة والخمسين قبل الهجرة النبوية الشريفة، وكانت ولادته فى شعب أبى طالب بمكة المكرمة.

متى ولد النبى محمد وفق التاريخ الميلادى

وفي مقالنا متي ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين -متى ولد الرسول محمد صل الله عليه وسلم، ووفقا لتصريحات سابقة لمفتى الديار المصرية، الدكتور شوقى علام، فإن التحقيق والصواب الذى تدل عليه كتب التوفيقات بين التاريخين الهجرى والميلادى: أن مولده - صلى الله عليه وآله وسلم - وافق يوم الثانى والعشرين من شهر أبريل عام 571 ميلادية، وهذا الشهر الميلادى هو أول شهر ربيعى كامل، فوافق ربيع مولده القمرى فصل الربيع، فقد ولد النبى صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الأول، وقت طلوع الفجر، فى عام الفيل، فى السنة الثالثة والخمسين قبل الهجرة النبوية الشريفة.

وبحسب ما جاء فى كتاب "تاريخ الاحتفال بالمولد النبوى" للدكتور إسماعيل سامعى، فإن الاحتفال بالمولد النبوى، وفقا للتقليد الميلادى، يرجع إلى عهد الملك مظفر الدين التركمانى الذى حكم أربيل بعد سقوط الدولة السلجوقية، حيث أقام الاحتفال الأول بالمولد النبوى عام 586 هـ، 1190 م، وكان ذلك فى يوم 20 أبريل، والذى ظل معتمدا طيلة وقت الخلافة العثمانية.

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س14: متى ولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومتى توفي pic.twitter.com/bNupAZl5Fy — رند (@rndmuslim) June 19, 2016

ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفيل في شهر

وأوضح الكتاب أنه بالنظر فى تاريخ مولد النبى فهو يوم 20 أبريل من عام 571، واستدل على ذلك، بأن المسلمين ظلوا يؤرخون لميلاده بالتقويم الميلادى وليس الهجرى، حتى ستة قرون، وذلك كونه ولد فى منتصف فصل الربيع وهو تاريخ ثابت.

وقال الشيخ صفى الدين المباركفورى فى كتاب الرحيق المختوم: "ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بنى هاشم بمكة فى صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول، لأول عام من حادثة الفيل، ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان، ويوافق ذلك العشرين أو الثانى والعشرين من شهر أبريل سنة 571م حسبما حققه العالم الكبير والمحقق الفلكى محمود باشا".

أين ولد الرسول وأين توفي

ضمن مقالنا متي ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين -متى ولد الرسول محمد صل الله عليه وسلم، ولد النبي محمد صل الله عليه وسلم في مكة في شهر ربيع الأول من عام الفيل، قبل ثلاث وخمسين سنة من الهجرة (هجرته من مكة إلى المدينة)، ما يوافق سنة 570 أو 571 ميلادياً و52 ق هـ، وولد يتيم الأب، وفقد أمه في سنّ مبكرة فتربى في كنف جده عبد المطلب، ثم من بعده عمه أبي طالب حيث ترعرع، وكان في تلك الفترة يعمل بالرعي ثم بالتجارة. تزوج في سنِّ الخامسة والعشرين من خديجة بنت خويلد وأنجب منها كل أولاده باستثناء إبراهيم، كان قبل الإسلام يرفض عبادة الأوثان والممارسات الوثنية التي كانت منتشرة في مكة.

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متى ولد الرسول محمد

وفي مقالنا متي ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين -متى ولد الرسول محمد صل الله عليه وسلم، سنرفق لكم مقطع فيديو للاجابة عن سؤال متى ولد الرسول محمد صل الله عليه وسلم للشيخ صالح المغامسي.

متى ولد الرسول

في مقالنا متي ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين -متى ولد الرسول محمد صل الله عليه وسلم، وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في رقم يوم ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: ذكرى المولد النبوي الشريف - على الرأي الراجح - يوم 12 ربيع الأول، وسيوافق ذلك هذا العام السبت 9-11-2019م.

وذكر الشيخ صفي الدين المباركفوري في كتاب الرحيق المختوم: ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول، لأول عام من حادثة الفيل، ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان، ويوافق ذلك العشرين أو الثاني والعشرين من شهر أبريل سنة 571م.

ويُقدِّرُ أهل السِّيَرِ ميلادَ الرَّسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بِشهرِ نيسان أو أبريل لعام خمسمئةٍ وواحد وسبعينَ ميلاديَّة.

اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كامل

واطار كتابة مقالنا متي ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين -متى ولد الرسول محمد صل الله عليه وسلم، هُوَ أَبو القَاسِم محمَّد بن عبد الله بن عبد المطَّلب بن هَاشم بن عبد مَنَاف بن قُصَيّ بن كِلاب بن مُرَّةَ بن كَعْب بن لُؤَيّ بن غالِب بن فِهْر بن مالِك بن النَّضْر بن كِنَانَة بن خُزَيْمة بن مُدْرِكة بن إلْيَاس بن مُضَر بن نِزَار بن مَعَدّ بن عَدنان، ويختِمُ اسمُ قبيلَتِه قُريش، وممَّا وَرَدَ في أصلِ قُريشَ قيلَ إنَّهُ فِهرٌ وهو الأكثر صحَّة، وقيلَ إنَّ قُريشًا هو النَّضَرُ بن كنانة وفي هذا النَّسبِ إجماعُ الأمَّة، ويزيدُ البَعضُ في نَسبِهِ لآدَم بعدَ كِنانة آباء أوَّلهم عدنان من نسلِ إسماعيلَ عليهِ السَّلام، ثمَّ إلى نبيِّ الله هود، ثمَّ إلى نبيِّ الله إدريس، ثمَّ إلى شيث بن آدمَ ثمَّ إلى نبيِّ الله آدم عليهم جميعًا صلواتُ الله وسلامه.

أمُّ الرسول محمّد هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن كلاب، وبهِ يَلتَقي نَسَبُ آمنة بنسبِ عبد الله، وجدُّها عبدُ مناف بن زهرة سيِّد بني زهرة وأطيبهم شرفًا وأكرمهم نَسَبًا، ومنهُ خَطَبَها عبدُ المُطَّلب لابنِهِ عبد الله، ليجتمِعَ كريما النَّسَبِ في زواجٍ كانت ثَمرَته مولِدُ سيِّد الخلقِ محمَّد عليه الصَّلاة والسَّلام.

تاريخ مولد النبي محمد ووفاته

ولد الهدى فالكائنات ضياء ... وفم الزمان تبسم وثناء

الروح والملأ الملائك حوله ... للدين والدنيا به بشراء

والعرش يزهو والحظيرة تزدهي ... والمنتهى والسدرة العصماء

وحديقة الفرقان ضاحكة الربا ... بالترجمان شذية غناء

والوحي يقطر سلسلا من سلسل ... واللوح والقلم البديع رواء

نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة ... في اللوح واسم محمد طغراء

اسم الجلالة في بديع حروفه ... ألف هنالك واسم طه الباء

يا خير من جاء الوجود تحية ... من مرسلين إلى الهدى بك جاؤوا

بيت النبيين الذي لا يلتقي ... إلا الحنائف فيه والحنفاء

خير الأبوة حازهم لك آدم ... دون الأنام وأحرزت حواء

وقت ومكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم

هم أدركوا عز النبوة وانتهت ... فيها إليك العزة القعساء

خلقت لبيتك وهو مخلوق لها ... إن العظائم كفؤها العظماء

بك بشر الله السماء فزينت ... وتضوعت مسكا بك الغبراء

وبدا محياك الذي قسماته ... حق وغرته هدى وحياء

وعليه من نور النبوة رونق ... ومن الخليل وهديه سيماء

أثنى المسيح عليه خلف سمائه ... وتهللت واهتزت العذراء

يوم يتيه على الزمان صباحه ... ومساؤه بمحمد وضاء

الحق عالي الركن فيه مظفر ... في الملك لا يعلو عليه لواء

ذعرت عروش الظالمين فزلزلت ... وعلت على تيجانهم أصداء

والنار خاوية الجوانب حولهم ... خمدت ذوائبها وغاض الماء

والآي تترى والخوارق جمة ... جبريل رواح بها غداء

نعم اليتيم بدت مخايل فضله ... واليتم رزق بعضه وذكاء

في المهد يستسقى الحيا برجائه ... وبقصده تستدفع البأساء

بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم ... يعرفه أهل الصدق والأمناء

يا من له الأخلاق ما تهوى العلا ... منها وما يتعشق الكبراء

لو لم تقم دينا لقامت وحدها ... دينا تضيء بنوره الآناء

زانتك في الخلق العظيم شمائل ... يغرى بهن ويولع الكرماء

أما الجمال فأنت شمس سمائه ... وملاحة الصديق منك أياء

والحسن من كرم الوجوه وخيره ... ما أوتي القواد والزعماء

فإذا سخوت بلغت بالجود المدى .... وفعلت ما لا تفعل الأنواء

أريد التعرف على حياة الرسول

محمد صلى الله عليه وسلم ، متى ولد ؟ وكم عاش ؟ ومتى توفي ؟ pic.twitter.com/ouGZ3TiSmX — The Manhaj of The Salaf (@The_Salaf) December 6, 2016

أين ومتى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم

وفي مقالنا متي ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين -متى ولد الرسول محمد صل الله عليه وسلم.