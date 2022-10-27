"القسام" تزف الشهيد محمد التلباني متأثراً بجراحه خلال معركة "سيف القدس"

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، الشهيد المجاهد محمد التلباني متأثراً بإصابته خلال معركة "سيف القدس".

وقالت "القسام" خلال بيان لها: "كتائب القسام تزف المجاهد محمد عودة التلباني من المغازي والذي استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال معركة سيف القدس".

وإليكم نص البيان:

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

بيان عسكري صادر عن :...

::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...

كتائب القسام تزف المجاهد محمد عودة التلباني الذي استشهد متأثراً بجراحه خلال معركة سيف القدس

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين.

تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين:

الشهيد القسامي المجاهد/ محمد عودة يوسف التلباني

(32 عاماً) من مسجد الدعوة بمعسكر المغازي وسط قطاع غزة

والذي استشهد الخميس 02 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 27/10/2022م متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف شقته السكنية خلال معركة سيف القدس، ليلتحق بزوجته وابنته، ويمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً.

ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون..

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين

الخميس 02 ربيع الثاني 1444هـ

الموافق 27/10/2022م