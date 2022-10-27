تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في السوبر المصري-تشكيل الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري، من جديد يلتقى الأهلى المصري نظيره وغريمه الدائم في كافة المسابقات الافريقية والمصرية الزمالك في لقاء كأس السوبر المصري غداً الجمعة 28/10/2022م، وعينه على تحقيق الفوز والانتصار والشعور ذاته يبادله الزمالك، لهذا في ظل حالة الظهور الأولي لفريق الأهلى والزمالك في الدوري المصري وما اظهره الفريقين يكون أن مباراة الزمالك والأهلي في كاس السوبر ستكون ذات منافسة وتشويق كروي عالي ، لهذا وضعنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تشكيل مباراة الأهلى والزمالك في كاس السوبر المصري 2022، وذلك تماشياً مع عمليات البحث الدائمة والتي ذات من حدتها خلال الساعات الماضية عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في كاس السوبر وكذلك تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في كاس السوبر المصري غداً الجمعة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في السوبر المصري

وقبل الدخول في تشكيل الزمالك في كاس السوبرالمصري او الأهلى، سنرفق لكم في مقالنا الذي حمل عنوان ...، ابرز التصريحات عن مدربي الأهلى المصري والزمالك المصري قبل لقاء القمة كاس السوبر المصري، فقد قال فيريرامدرب الزمالك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء المنعقد حاليا: "الزمالك بطل الدوري والكأس، وتأقلمنا علي الجو في الإمارات سريعا، وشرف لي التواجد في الإمارات وخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي" .

تشكيل الأهلي المتوقع امام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري

وواصل: " لدينا نية الفوز ببطولة السوبر والاستعدادات تسير بشكل جيد والفرق الوحيد عن الاستعداد لمباريات الدوري أننا سنلعب غدا أمام جماهير كبيرة وفي احتفالية مميزة " .

وتابع: " مباراة الأهلى مثل أي مباراة أخرى، أتمنى أن تكون جيدة من الطرفين والأفضل يفوز بالمباراة "، واختتم: " ، لذلك نسعى للفوز علي الأهلى، وحصد ثلاثية تاريخية بعد الفوز بلقب الدوري والكأس هذا الموسم" .





تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك في السوبر

وضمن مقالنا تشكيل الأهلى المتوقع أمام الزمالك في السوبر المصري-تشكيل الأهلى الزمالك في مباراة السوبر المصري، بناءا على هذا اللقاء الحاسم فيسعي الاهلى لتعويض خسارته فى الموسم السابق والرجوع بالكاس ولهذا يعتمد الأهلى على طريقة اللعب بخطة 4-2-3-1 بشكل أساسي، منذ تعاقده مع المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادى الاهلى، حيث من المحتمل أن تكون تشكيلة الأهلى لمباراة الغد على هذا النحو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول – محمد عبدالمنعم – محمولي متولي – أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي

خط الوسط الهجومي: أحمد عبدالقادر – برونو سافيو – طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: شادي حسين.

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تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر

وضمن مقالنا تشكيل الأهلى المتوقع أمام الزمالك في السوبر المصري-تشكيل الأهلى الزمالك في مباراة السوبر المصري، فقد التقى الأهلى والزمالك فى بطولة السوبر المصرى سبع مرات من قبل، حقق الأهلى الفوز فى خمس مباريات، فيما حقق الزمالك الفوز فى مباراتين.

وحقق الأهلى لقب كأس السوبر المحلى 11 مرة من 15 مباراة، فيما فاز الزمالك باللقب 4 مرات من المشاركة فى 10 مباريات، وجاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي على النحو التالي:

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي

في حراسة المرمي: محمد عواد

في خط الدفاع: محمد عبدالغنى وحسام عبدالمجيد وحمزه المثلوثى

في خط الوسط: أحمد فتوح ومحمد أشرف روقا وزكريا الوردى وإمام عاشور فى

في خط اللهجوم: عمر جابر وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيرى فى الهجوم

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

وأعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها غدا الجمعة علي ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية ،وجاء طاقم التحكيم البرتغالي كالتالي: " حكم ساحة : فابيو فيريسيمو، حكم مساعد 1 : تياجو كوستا ، حكم مساعد 2 : بيدرو مارتينيز، حكم رابع : دراجومير دراجانوف ، أما حكم VAR : برونو استفيس، وحكم VAR مساعد : ايفاليو ستيانوف.





التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام الأهلى بكأس السوبر 2022

وفي مقالنا تشكيل الأهلى المتوقع أمام الزمالك في السوبر المصري-تشكيل الأهلى الزمالك في مباراة السوبر المصري، بالرغم من افتقاد نادى الزمالك الى بعض العناصر الهامة فى هذا الموسم الى انه قام بعقد مجموعة من الصفقات الجديدة للدخول بها الى هذا الموسم ومن المتوقع ان تكون تشكيلة الزمالك أمام النادى الأهلى فى مباراة الغد على هذا النحو:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثى – حسام عبدالمجيد – محمد عبدالغنى – أحمد فتوح.

ثلاثى الوسط : روقا – إمام عاشور – زكريا الوردى.

خط الهجوم : نيمار – سيف الدين الجزيرى – أحمد سيد زيزو.

📸 لقطات من المؤتمر الصحفي لمدربنا مارسيل كولر ومحمد الشناوي قائد الفريق للحديث عن مباراة السوبر 🦅 🏆#يلا_يا_أهلى pic.twitter.com/MLKhiA6lMe — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 27, 2022

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في السوبر المصري

واطار كتابة مقالنا تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في السوبر المصري-تشكيل الأهلي الزمالك في مباراة السوبر المصري، فقد تقلصت حظوظ الدولي المالي آليو ديانج في التواجد ضمن تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مباراة السوبر المصري المقرر لها يوم الجمعة غداً

وكان لاعب خط الوسط قد تواجد في ملعب «التتش» اليوم دون المشاركة في التدريبات الجماعية وذلك بعد الآلام التي شعر بها خلال مواجهة أسوان في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بهدف نظيف للأحمر، ومن المتوقع أن يحافظ السويسري كولر على القوام الأساسي والشكل الخططي الذي خاض المباريات الماضية.

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تشكيلة الاهلي امام الزمالك في نهائي السوبر المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول – محمد عبدالمنعم – محمود متولي – أكرم توفيق.

ثنائي الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية.

ثلاثي الوسط الهجومي. حسين الشحات – سافيو – أحمد عبدالقادر.

قلب الهجوم: شادي حسين.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر

وأشاد الكابتن هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، إن بداية المارد الأحمر مع المدير الفني الجديد موفقة، حيث كان أداء المدرب الجديد في أولى مبارياته في إفريقيا والدوري العام جيدًا، واستطاع أن يفوز أول مباراتين في الدوري العام، وهذا من شأنه أن يُعطي ثقة للاعبين للمنافسة مرة أخرى.

وأضاف "خشبة"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي حسام محيي الدين أن لاعبي النادي الأهلي يمتلكون قدرات كبيرة جدًا، واستطاعوا أن يقفوا مرة أخرى على أقدامهم، لمحو الصورة الماضية بعدم الفوز بالدوري، مشيرًا إلى أن الجمهور معتاد على أن يكون الأهلي في المركز الأول، وهذا من شأنه أن يُعطي حافزًا للاعبين على الفوز، والانتصار في المباريات.

ولفت إلى أن المدرب الجديد استطاع أن يضيف الجزء التنافسي بين اللاعبين، معقبًا: «مفيش لاعب دلوقتي بيقول أنا لاعب أساسي في الفرقة، كل اللاعيبة تتنافس للدخول في التشكيل الأساسي».

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاهلي في كاس السوبر المصري

وفي مقالنا تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في السوبر المصري-تشكيل الأهلى الزمالك في مباراة السوبر المصري، ستقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى في السابعة مساء غداً الجمعة باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس، القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى

وسيتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في كاس السوبر المصري