سعر الوقود والبنزين في مصر بعد تثبيت السعر شهر أكتوبر 2022، حيث يبحث الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن سعر الوقود والسولار والكاز عبر محركات البحث جوجل، خاصة بعد تثبيت مجلس الوزراء أسعار الوقود لشهر أكتوبر، ويلاحظ وجود اهتمام بشكل دوري بأسعار الوقود في مصر، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الوقود والبنزين في مصر بعد تثبيت السعر شهر أكتوبر 2022.

سعر الوقود والبنزين في مصر بعد تثبيت السعر شهر أكتوبر 2022

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية".

وجاء قرار تثبت السعر بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.





أسعار الوقود في مصر شهر أكتوبر

سعر لتر لبنزين 80 في مصر

وبلغ سعر لتر لبنزين 80 في مصر بـ 8 جنيهات

سعر لتر بنزين 92 في مصر

وسجل سعر لتر بنزين 92 في مصر بـ 9.25 جنيه

سعر لتر بنزين 95 في مصر

فيما بلغ سعر لتر بنزين 95 في مصر بـ 10.75 جنيه

سعر لتر السولار في مصر

وسجل سعر لتر السولار في مصر بـ 7.25 جنيه

سعر بيع طن المازوت في مصر

وبلغ سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز في مصر 5000 جنيه للطن.

الجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي للنظر في أسعار المواد البترولية، وشهد العام الجاري 3 قرارات بزيادة سعر البنزين، أحدهما تضمن زيادة للسولار، وآخر تثبيت للجميع.