جيش الاحتلال يقرر هدم منزلي الشهدين عابد من كفر دان

أكد هاني عابد، والد الشهيد عبد الرحمن، إن "مركز الشكاوى" في القدس المحتلة، أبلغه اليوم الخميس، بقرار سلطات الاحتلال، هدم منزلي الشهيدين عبد الرحمن هاني عابد، وأحمد أيمن عابد من بلدة كفر دان غرب جنين، وذلك ابتداء من اليوم وحتى 31 من الشهر الجاري.

وكان الشهيدان عابد ارتقيا عند حاجز الجلمة شمال جنين، في الرابع عشر من أيلول/ سبتمر الماضي.

وذكر عابد، إن منزله ملاصق لمنزل والده ويأويان سبعة أنفار، ومساحة المنزلين 250 مترا مربعا، وكذلك منزل ذوو الشهيد أحمد الذي يقع في الطابق الثاني، فيما منزل والده في الطابق الأول.

وكان جيش الاحتلال اخذ قياسات منزليهما في الرابع عشر من الشهر الماضي تمهيدا لهدمهما، عقب اقتحام بلدة كفر ذان.