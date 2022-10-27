طبيب يوضح طرق الوقاية من التهاب الكبد А

أشار الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف إلى أن التهاب الكبد А من الأمراض المنتشرة، لذلك يجب أن يعرف كل إنسان بعض الأمور الأولية المتعلقة به، وكيف يمكن الوقاية منه.

ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن التهاب الكبد А، يسمى "مرض الأيدي القذرة". لأنه يمكن الإصابة به إذا لم نتبع قواعد النظافة الشخصية.

ويضيف، التهاب الكبد А بعكس جميع أنواع التهابات الكبد الأخرى، لا يتحول إلى مرض مزمن. ولكن مع ذلك، في حالة وجود مشكلات ما في الكبد، فإنه قد يؤدي إلى الوفاة.

ووفقا له، من أجل تخفيض احتمال الإصابة بهذا المرض، يجب دائما غسل اليدين بالماء والصابون. مشيرا إلى أنه لا يكفي مسح اليدين بالمناديل المبللة بالكحول. صحيح قد تكون هذه المناديل الشيء الوحيد تحت تصرف الشخص، ولكن عليه في جميع الحالات الأخرى غسل اليدين بالماء والصابون.

ويضيف، يجب غسل اليدين مدة لا تقل عن ثلاث دقائق، بحيث تغسل المنطقة ما بين الأصابع والكف بصورة جيدة. كما يجب استخدام ألواح مختلفة لتقطيع الأسماك واللحوم، ويجب وضع الأطعمة في الثلاجة قبل مضي ساعتين على تحضيرها.

ويشير مياسنيكوف، إلى ضرورة شرب الماء المغلي أو استخدام اقراص خاصة لتطهير المياه، خلال الرحلات والنزهات.