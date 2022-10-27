سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 27 -10- 2022، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، بعد الارتفاع في أسعار الدولار اليوم، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار في لبنان اليوم الخميس، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية في الآونة الأخيرة حتى أصبحت ترينداً عالمياً، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 27 -10- 2022، ولمعرفة كافة الأسعار والتفاصيل نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

سعر الدولار في لبنان اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات صباح الخميس 27 -10- 2022، وسط توقعات بمزيد من التراجع على مدار اليوم.

سعر الدولار أمس في لبنان

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان ليهبط إلى مستوى 36.300 - 36.400 ألف ليرة لكل دولار واحد، مقابل 35.700 و35.800 ليرة لكل دولار في ختام تداولات أمس، بحسب منصة "lirarate.org" لرصد سعر الدولار مقابل الليرة في السوق اللبنانية السوداء.





أسباب ارتفاع الدولار

ويرجع سبب ارتفاع قيمة الليرة اللبنانية اليوم إلى توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"، اليوم الخميس، في قاعدة الأمم المتحدة ببلدة رأس الناقورة الحدودية، بمشاركة فريق التفاوض الإسرائيلي ووفود من لبنان والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

أسعار الدولار في منصة صيرفة

وبلغ حجم التداول على منصة صيرفة (Sayrafa) في ختام تداولات أمس 30 مليون دولار، بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وأصدر رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، تعميماً يوم الأحد الماضي بناء على المادتين 75 و 83 من قانون النقد والتسليف، والذي بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة (SAYRAFA) ببيع الدولار حصراً ابتداءً من الثلاثاء علما انه لن يكون شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.

ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، بحسب البيان