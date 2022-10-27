إليوت يشيد بمحمد صلاح.. فماذا قال؟

يتمتع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بشعبية كبيرة بين جماهير "الريدز"، وأيضا لدى زملائه في الفريق.

ويُشار إلى أنه نه ساهم صلاح في فوز كبير لليفربول على أياكس أمستردام بنتيجة 3-0، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونال محمد صلاح إشادة زميله إليوت بعد نهاية المباراة، وصرح الأخير لشبكة بي تي سبورت بقوله: "لا توجد كلمات تكفي للإشادة بصلاح".

وأضاف اللاعب الإنجليزي الشاب البالغ من العمر 19 عاما "هو يساعدني دائما، وأنا سعيد للغاية بوجوده معنا في الفريق، هو يمثل إضافة كبيرة لنا".

وسجل النجم المصري هدفا وصنع آخر لزميله الشاب هارفي إليوت، ليؤكد تأهل ليفربول لدور الـ16 قبل جولة واحدة من النهاية.

وتتباين مسيرة محمد صلاح هذا الموسم حيث سجل 6 أهداف وصنع واحدا في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وعلى مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد اكتفى "مو" بتسجيل 3 أهداف فقط وصنع مثلها خلال 11 مباراة.