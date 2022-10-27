صورة الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل ضابط "إسرائيلي" في كمين قرب جنين

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس، تفاصيل مقتل الرقيب "بار فلاح"، نائب قائد دورية ناحال للاستطلاع، خلال عملية اشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين قرب حاجز الجلمة بجنين.

وقال المتحدث خلال بيان له، إن قوات الجيش ووسائل المراقبة التي كانت في مكان عملية إطلاق النار قرب السياج الفاصل لحاجز الجلمة، لم يدركوا أن الفلسطينيين كانا مسلحين.

وأضاف أنه كان هناك أخطاء عملياتية في طريقة التعامل مع الفلسطينيين، وطريقة عزل المكان الذي يتواجد فيه المقاومون.

وأشار إلى قوات الجيش التي كانت متواجدة في مكان عملية إطلاق النار قرب حاجز الجلمة بجنين والتي أدت إلى مقتل الرقيب بار فلاح "أحبطوا عملية كانت ستنفذ داخل العمق الإسرائيلي"، وفق قوله.

وأكد أن المقاومين الفلسطينيين استدرجوا الرقيب فلاح إلى مكان تواجدهم، ومن مسافة صفر تم إطلاق النار نحوه، وقامت قوات الجيش بتصفية المسلحين الفلسطينيين اللذين نفذا العملية بعد إصابة "فلاح" وأعلن عن مقتله بعد وقت قصير.



