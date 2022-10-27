جمعية أطفالنا للصم تفوز بجائزة مؤسسة تكريم على مستوى الوطن العربي

منحت مؤسسة تكريم جمعية أطفالنا للصم جائزة الخدمات الإنسانية والمدنية على مستوى الوطن العربي - وذلك خلال حفل التكريم لسنة 2022 والذي أقيم في مدينة أبو ظبي بحضور صاحب السمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

وتسلم الجائزة مدير الجمعية نعيم كباجة، حيث تأتي هذه الجائزة نظيرا لجهود جمعية أطفالنا على مدار 30 عام من العطاء في مجال خدمة أبناء شعبها في الجانب الإنساني والمدني وخاصة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتأتي هذه الجائزة تتويجًا لدور جمعية أطفالنا الريادي في تقديم شمولية للأشخاص ذوي الإعاقة ودون الإعاقة في مجال الصحة، التعليم، التدريب المهني وخلق فرص عمل، والمشاركة المجتمعية.

وجائزة تكريم للعمل الإنساني هي جائزة من بين تسع جوائز في مجالات مختلفة تهدف إلى تكريم الإبداع العربي والإضاءة على وجوه عربية ناجحة يعملون كممرّ للتميّز الثقافي والتعليمي والعلمي والبيئي والانساني والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة إضافةً إلى الاحتفاء بالتميّز، تهدف "تكريم " إلى تهيئة البيئة اللازمة للمضي قدماً، وترك بصمة، وتعريف الأجيال الشابة على أمثلة ملهمة.