شلالا: الوفد اللبناني المشارك بترسيم الحدود لن يلتقي مع الوفد "الإسرائيلي"

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية رفيق شلالا، أن الوفد اللبناني المشارك في مراسم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، لن يلتقي مع الوفد الإسرائيلي.

وأوضح شلالا في مؤتمر صحافي من قصر بعبدا، أن الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية، آموس هوكشتاين، سيصل بعد قليل إلى القصر الرئاسي ليجتمع بالرئيس عون بحضور أعضاء الوفد الذي شارك في المفاوضات، على أن يلقي هوكشتاين ورئيس الوفد اللبناني، نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، بيانا.

وأفاد شلالا بأنه بين الساعة 10:30 و11:00 صباحا بالتوقيت المحلي، سيعقد الوفد اللبناني اجتماعا ليسلم الرسالة (الوثيقة) الموقعة من الجانب اللبناني، مشددا على أن مهمة الوفد تسليم الرسالة فقط، ولن تكون هناك مفاوضات، ولن يلتقي الوفد اللبناني مع الوفد الإسرائيلي اطلاقا.

وأوضح أن الوفد سيسلم الرسالة بحضور هوكشتاين وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة، مبينا أنه لم يتم حتى الآن تحديد أعضاء الوفد.

من جهتها، قالت صحيفة "الأخبار" إن "هوكشتاين سيصل إلى الناقورة ومعه مساعدون بينهم السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، كما ستحضر ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا بعد تلقيها أول من أمس رسالة تفويض من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة".

وكشفت أنه "من المفترض أن يقتصر الوفد اللبناني على ثلاثة أشخاص، إلا أن إسرائيل سترسل وفدا كبيراً يصل عدده إلى سبعة على الأقل، برئاسة مندوبة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية يايئر لابيد تعمل في مكتب مستشار الأمن القومي إلى جانب مدراء من وزارة الطاقة وضباط من الجيش الإسرائيلي".

وأضافت: "بحسب الإجراءات المتفق عليها، فإن اللقاء لن يكون مفتوحا أمام وسائل الإعلام، وسيسمح فقط لمصور فوتوغرافي بالتقاط صورة لرئيس الوفد اللبناني وهو يسلم الأوراق إلى هوكشتاين ومنسقة الأمم المتحدة وأخرى لرئيس الوفد الإسرائيلي، على أن ينتهي اللقاء من دون أي تواصل مباشر بين الجانبين".