صحيفة عبرية: "عرين الأسود" فكرة ولن تفكك في الوقت القريب
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:32 ص
27 أكتوبر 2022
ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، أن مجموعة عرين الأسود التي تنشط في مدينة نابلس هي فكرة وليست تنظيم يتبع هيكلية واضحة، وهو ما يصعب على الجيش إمكانية تفكيكها.
وقال المحلل في الصحيفة عاموس هرئيل، إن "عرين الأسود" نجحت في تسويق نفسها كظاهرة جديدة ومحبوبة، وعلى الرغم من قلة عدد أعضائها نسبياً، فإن أيّ ادعاء بشأن تفكيكها في الوقت القريب لن يكون صادقاً.
وأضاف، لا توجد هنا هيكلية تنظيمية أو هرمية واضحة للمجموعة، وبالتالي من الصعب حصرها في ناشط معين يُقتل أو يُعتقل، هي بالأساس فكرة، أكثر مما هي بنية تنظيم، ومن الصعب وقف امتدادها.
وتابع "إن حقيقة تأييدها الجارف في الشارع الفلسطيني، تؤكد أن ما نراه هو ظاهرة جدية، شعبية وهي متصاعدة، ولن تُقمع بسهولة في الوقت القريب".