رسميًا.. لاعب "إسرائيلي" يشارك في سباق رياضي بالسعودية

كشف الاعلام العبري، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يشارك أحد الرياضيين "الإسرائيليين" لإي سباق رياضي تستضيفه السعودية.

وقال موقع قناة "آي 24 نيوز" العبري، إن الرياضي الأولمبي "الإسرائيلي" شاتشار ساغيف سيُشارك يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من بطولة دوري "ترياثلون" الممتاز، التي ستشمل ركوب الدراجات والسباحة والجري.

وتُعتبر مشاركة "ساغيف" في الحدث الرياضي داخل السعودية جزءًا من التطبيع التدريجي الذي تتبعه السلطات السعودية في علاقاتها مع "إسرائيل"، وعلامة أخرى على دفع إجراءات التطبيع بينهما إلى الأمام.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية، باشرت بكشف علاقاتها علانية مع "إسرائيل" مع وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، وأصدرت خلال الأشهر الماضية تأشيرات دخول خاصة للصهاينة، وبشكل خاص للحاخامات والإعلاميين ورجال الأعمال.

وهذه المرة الأولى التي سيتوجه فيها رياضي "إسرائيلي" إلى السعودية بشكل رسمي وبتأشيرة خاصة.