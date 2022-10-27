كلمة مرتقبة للسيد نصرالله عصر اليوم في افتتاح "معرض أرضي"

يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الرابعة من عصر اليوم الخميس، خلال افتتاح “معرض أرضي” الذي تنظمه مؤسسة “جهاد البناء”، وستكون له كلمة يتناول فيها آخر المستجدات والتطورات المحلية والدولية.

ويعود المعرض ليفتح أبوابه بعد انقطاع دام لعامين بسبب تفشي جائحة "كورونا"، تحت شعار "خيرات الوطن بتجمعنا".

وبحسب المسؤول الإعلامي في مؤسسة جهاد البناء، عادل أحمد، فإن "المعرض سيعود في تحدٍّ صريح للوضع الاقتصادي، حيث يوفر المنتجات البلدية عالية الكلفة بسعر مدروس، وهنا مكمن التحدي، وقد اتفقت الإدارة مع العارضين من مختلف المناطق على خفض الأسعار قدر الإمكان ومراعاة الأوضاع الصعبة".

ويهدف المعرض لإعطاء فرصة لصغار المزارعين والحرفيين لتسويق منتجاتهم، والمساهمة بالحفاظ على التراث الوطني عبر تعريف الجيل الجديد على المنتجات البلدية والحرف التي بدأت تندثر.