لبنان تتسلم النص الرسمي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية من الوسيط الأمريكي

سلم آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الرئيس اللبناني ميشال عون، النص الرسمي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

الوسيط الأمريكي يسلم الرئيس اللبناني النص الرسمي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبيةبلدان لا تربطهما علاقات دبلوماسية .. كيف سيوقع لبنان اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل؟

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على "تويتر" إن الرئيس عون يلتقي هوكشتاين في حضور نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وأعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأمريكي.

وأعلنت أن عون تسلم من الوسيط الأمريكي الرسالة الأمريكية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.