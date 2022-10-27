التقاعد الجديد في السعودية وأهم التعديلات في نظام تبادل المنفعة 1444-2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، كما يعرف ان تعديل في النظام الوزاري في المملكة العربية السعودية على العديد من الجوانب الخدمية العامة، ونظام تبادل المنفعة هو النظام المختص والمعني بتوضيح الإجراءات المتعددة المتعلقة بالتقاعد المبكر الخاص بموظفي المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية، ويتساءل الكثير من المواطنين في السعودية عن أهم التعديلات التي تمت بالفعل على نظام التقاعد في السعودية عبر محركات البحث والسوشيال ميديا، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم التقاعد الجديد في السعودية وأهم التعديلات في نظام تبادل المنفعة 1444-2022 .

نظام التقاعد الجديد في السعودي ة 2022

وكشفت جريدة أم القرى السعودية عن بعض تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع بين أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية. عبر منصتها في “تويتر”.

تفاصيل تعديل نظام تبادل المنفعة

نصت التعديلات في نظام التقاعد الجديد في السعودية، على أنه إذا انتهت خدمة الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، يعطى مكافأة نسبتها 14% من المرتب السنوي، وعن كل سنة من سنوات خدمته. وفي حال انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل النهائي لسبب تأديبي تحسب المكافأة بما نسبته 10% فقط من المرتب السنوي، عن كل سنة محسوبة من سنوات خدمته.

وكشرط أساسي لصرف المكافأة المذكورة في المادتين، المادة 18، والمادة 23، من هذا النظام بلوغ سن الستين أو الوفاة. وفي حال انتهاء خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش. وكانت عشر سنوات بالحد الأدنى، وبلغ سن الستين. فيستحق هذا المعاش.

في الرابط أدنى يمكن تحميل الملفات التالية:



- نظام التأمينات الاجتماعية واللوائح التابعة.

- نظام التأمين ضد التعطل عن العمل واللائحة.

- نظام التقاعد المدني.

- نظام التقاعد العسكري.

- نظام تبادل المنافع.

- نظام مد الحماية المدني.

- نظام مد الحماية العسكري.https://t.co/eqj5KfJTIE — نظام العمل السعودي مع محمد آل عطيه (@mohammedalataih) October 26, 2022

كما أضافت الجريدة خلال شرح نظام التقاعد الجديد في السعودية، أنه إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من خمس سنوات، لكنه بلغ سن الستين، يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية، دون تتجاوز المدة بعد الضم عشر سنوات. كما عليه أن يؤدي كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمومة على أساس مرتبه الشهري السابق.

وبالحديث عن التعديلات في نظام التأمينات الاجتماعية. فإنه يحق للموظف في حالة تركه العمل، تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الستين. أو في حال حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.

نظام التقاعد الجديد في السعودية 1444

شروط مدة الاشتراك في نظام تبادل المنافع لنظام التقاعد الجديد

أما عن نظام تبادل المنافع، في نظام التقاعد الجديد في السعودية، فيشترط ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدةً مكتملة لاستحقاق معاش التقاعد، وقبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير.

كما يجدر على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص. أو في حال كان سبب انتهاء الخدمة، وفاة أو عجز، أو التنسيق من الخدمة.

وحسب التعديلات لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص، الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة. وفي حال تخصيص أي من المرافق، أو تحوُّل منسوبيها من نظام إلى آخر، يلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية، لكن على النظامين.

ونصل هنا إلى نهاية مقالنا التقاعد الجديد في السعودية وأهم التعديلات في نظام تبادل المنفعة 1444-2022 حيث أرفقنا لكم التفاصيل الشاملة نظام التقاعد الجديد التي قد يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية.

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