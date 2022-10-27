اللواء أبو بكر يستنكر حملة الاعتقالات الشرسة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني

استنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر اليوم الخميس 27/10/2022، بحملة الاعتقالات الشرسة التي شنتها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، والتي طالت اعتقال عدد كبير من الشبان في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس.

وأوضح اللواء أبو بكر، أن جيش الاحتلال يتعمد خلال تنفيذ عمليات الاعتقال بمختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، استخدام سياسة القوة المفرطة والضرب والتنكيل بحق أبناء شعبنا .

وتابع اللواء أبو بكر أن جيش الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين خلال اعتقالهم بالضرب المبرح ، والشتم والإهانة واقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها وتخريبها كما يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي سواء أثناء عملية الاعتقال أو داخل مراكز التحقيق .

وأكد أبو بكر أن هذه الأسلوب المتبع يتنافى بشكل كامل مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق الإنسان .

واختتم أبو بكر أن هذه الإجراءات المتبعة لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني، بل تزيدهم قوة وثبات على هذه الأرض حتى إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف .