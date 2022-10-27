الجهاد تُعزي بشهداء عرين الأسود في نابلس

قَدَم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي واجب العزاء والمواساة بشهداء شعبنا وعرين الأسود في نابلس بالضفة المحتلة، وهم: وديع حوح وحمدي قيم وعلي عنتر وحمدي شرف ومشعل بغدادي، وذلك أمس الأربعاء في البلدة القديمة.

ونقل الوفد تعازي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لعوائل الشهداء الكرام الذين ارتقى أبناؤهم دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا، سائلين المولى عزوجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم الفردوس الأعلى.

وتحدث المحرر محمد علان خلال كلمة له في بيت العزاء، الحمد لله الذي جعلنا حراساً لهذه الأرض المقدسة، واصطفى منا الشهداء والمجاهدين والمقاتلين الذين يذودون عن هذه الأرض بدمائهم وبالغالي والنفيس.

وأشاد علان بمحافظة نابلس والبلدة القديمة، قائلاً: هنيئاً لك يا نابلس يا جبل النار وأنت تقدمي أبناءك في سبيل الله، فهذه هي نابلس التي عهدناها في مقدمة العمل المقاوم والبنادق المشتبكة مع العدو الغاشم.

يشار أن الشهداء وديع صبيح حوح (31 عاماً)، حمدي صبيح قيم (30 عاماً)، علي خالد عنتر (26 عاماً)، حمدي محمد شرف (35 عاماً)، مشعل زاهي بغدادي (27 عاماً)، ارتقوا فجر يوم الثلاثاء 25-10-2022م خلال عدوان صهيوني غاشم على البلدة القديمة في محافظة نابلس.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قد نعت شهاء نابلس في بيان لها، وأكدت أن استمرار جرائم العدو يحتاج إلى مزيد من الوحدة وتصعيد العمل المقاوم، مشيدة بسواعد مجاهدي كتيبة نابلس وأسود العرين الذين سطروا بكل شجاعة وبسالة عدوان الاحتلال على البلدة القديمة في نابلس.