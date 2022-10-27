سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس- سعر الذهب عيار 21- يسأل كثيرون عن سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 27/10/2022، وقيمته في السوق المحلي خلال التعاملات الصباحية، في ظل ارتفاع سعر الذهب عالمياً حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1669 دولار بارتفاع 4 $ لذا نحرص في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس- سعر الذهب عيار 21

أسعار جرام الذهب في السعودية

وشهد سعر الذهب في السعودية في بداية تعاملات اليوم الخميس 27 أكتوبر في المملكة العربية السعودية، لتعود للارتفاع مجدداً بعد استقرار دام لمدة ثلاثة أيام، ولتسلك نفس اتجاه أسعار الذهب في الأسواق العالمية، حيث إن الأونصة "الأوقية" آخذة في الارتفاع مسجلة مستوى 1669 دولاراً.

أسعار جرام الذهب في السعودية

أسعار جرام الذهب اليوم

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 201.22 53.66

سعر جرام الذهب عيار 22 184.46 49.19

سعر جرام الذهب عيار 21 176.07 46.95

سعر جرام الذهب عيار 18 150.92 40.24

سعر جرام الذهب عيار 14 117.38 31.30

سعر أونصة الذهب بيع 6,258.75 1,669.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,262.50 1,670.00

جدول أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

تاريخ البيانات 2022/10/27

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 221.35 59.03

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 528.21 140.86

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,046.36 279.03

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,690.28 450.74

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,770.77 472.21

جنية الذهب 8ج عيار 24 1,931.75 515.13

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,068.58 551.62

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,108.99 1,095.73

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,112.13 1,629.90

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,201.35 853.69

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 6,371.41 1,699.04

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 10,202.06 2,720.55

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 20,363.87 5,430.36

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,412.75 643.40

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 202,632.55 54,035.35

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 101,497.38 27,065.97

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-10-27 201.22 184.46 176.07 150.92

2022-10-26 199.29 182.69 174.38 149.47

2022-10-25 198.81 182.24 173.96 149.11

2022-10-24 199.78 183.13 174.81 149.83

2022-10-23 199.78 183.13 174.81 149.83

2022-10-22 199.78 183.13 174.81 149.83

2022-10-21 196.28 179.92 171.75 147.21

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

أسعار البيع و الشراء تاريخ البيانات 2022/10/27

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 179.46 215.81

عيار 21 171.07 207.76

عيار 18 145.92 202.23