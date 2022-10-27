لليوم الـ17 ..نابلس تحت الحصار وتنقل المواطنين رحلة عذاب

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حصار مدينة نابلس وبلداتها لليوم السابع عشر على التوالي، تزامناً مع استمرار الاعتداءات التي يشنها المستوطنون.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات جديدة في نابلس تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين، فيما أغلق مستوطنون مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب المدينة.

وشهدت نابلس خلال اليومين الماضيين اقتحامات ومداهمات متكررة من قبل جيش الاحتلال لأحياء عدة، وسط استمرار للحصار العسكري المفروض عليها.

وتغلق قوات الاحتلال غالبية الحواجز الرئيسية والفرعية، وتعيق حركة المواطنين والمركبات من داخل نابلس إلى خارجها.

ويُضطر المواطنون أثناء محاولة الخروج المدينة إلى سلك طرق ترابية وجبلية وعرة، فضلًا عن الانتظار طويلًا على الحواجز العسكرية، التي يخضعوا فهيا للتفتيش والتدقيق في هوياتهم قبل السماح لهم بالمرور.