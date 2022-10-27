موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين 2022

من المقرر ان يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين 2022 رسميا اعتبارا من الساعة الثانية فجر يوم السبت الموافق 29 أكتوبر/تشرين أول 2022.

وقالت الحكومة الفلسطينية خلال اجتماع لها ، بأن موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2022، يكون اعتبارا من الساعة الثانية فجر يوم السبت الموافق 29 أكتوبر/تشرين أول 2022 ، بتأخير عقارب الساعة .

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت في وقت سابق، الشهر الماضي، عن موعد التوقيت الشتوي في فلسطين، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقالت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها قدمت لمجلس الوزراء، مسبقا مقترحا لتحديد التوقيت الصيفي والشتوي من عام 2023 وذلك حتى سنة 2026 ميلادي.