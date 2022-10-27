محلل "إسرائيلي" عرين الأسود ظاهرة متصاعدة لن تُقمع بسهولة

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الخميس 27/10/2022، أن عرين الأسود ظاهرة جدية متصاعدة لن تقمع بسهولة في الوقت القريب.

وقال المحلل "الإسرائيلي" عاموس هرئيل في صحيفة "هآرتس": "عرين الأسود" نجحت في تسويق نفسها كظاهرة جديدة ومحبوبة، وعلى الرغم من قلة عدد أعضائها نسبياً، فإن أيّ ادعاء بشأن تفكيكها في الوقت القريب لن يكون صادقاً، لأنه لا توجد هنا هيكلية تنظيمية أو هرمية واضحة.

وتابع هرئيل: من الصعب حصر عرين الأسود في ناشط معين يُغتال أو يُعتقل، هي بالأساس فكرة، أكثر مما هي بنية تنظيم، ومن الصعب وقف امتدادها.

واعتبر هرئيل أن حقيقة تأييدها الجارف في الشارع الفلسطيني، تؤكد أن ما نراه هو ظاهرة جدية، شعبية وهي متصاعدة، ولن تُقمع بسهولة في الوقت القريب.