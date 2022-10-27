الطقس: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط الأمطار

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الخميس 27/10/2022، غائم جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.