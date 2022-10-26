سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الخميس 27-10-2022 للبيع والشراء بالمصنعية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:37 م
26 أكتوبر 2022
سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الخميس 27-10-2022 للبيع والشراء بالمصنعية
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سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس الموافق 27-10-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ويبحث مئات الأشخاص في جميع محافظات سوريا عبر جوجل الشهير عن سعر الذهب في سوريا عن أسعار المدن الثمين حيث يقدم لكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل الكاملة التي توضح لكم سعر الذهب اليوم في سوريا وهذه المقالة جزء من اعمالنا التي نقوم يوميا بكتابتها ونشرها عبر موقعها ونتناول في مقالات أخرى مواضيع ذات صلة متعلقة بأسعار الدولار والعملات الوطنية في معظم الدول العربية وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 27-10-2022

كما وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24   بيع 266,286 شراء 265,714

عيار 22   بيع 244,095 شراء 243,571

عيار 21   بيع 233,000 شراء 232,500

عيار 18   بيع 199,714 شراء 199,286

عيار 14   بيع 155,333 شراء 155,000

عيار 12   بيع 133,143 شراء 132,857

الاونصة    بيع 8,281,486 شراء 8,263,714

الجنيه الذهب      بيع 1,864,000 شراء 1,860,000

الكيلو بيع 266,285,714 شراء 265,714,286

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سعر الذهب في سوريا اليوم 21

وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24  134,618 ليرة    $53.58

سعر الذهب عيار 22   123,401 ليرة    $49.11

اسعار الذهب عيار 21  117,794 ليرة    $46.88

اسعار الذهب عيار 18  100,965 ليرة    $40.18

سعر الذهب عيار 14   78,528 ليرة     $31.25

سعر الذهب عيار 12   67,309 ليرة     $26.79

اسعار أوقية الذهب 4,186,629 ليرة  $1,666

اسعار جنيه الذهب 942,351 ليرة    $375.06

اسعار كيلو الذهب 134,618,289 ليرة    $53,579

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سعر الذهب في سوريا عيار 18

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم  عيار 24   عيار 21   عيار 18   عيار 14   عيار 12

25 أكتوبر  133,681  116,974  100,262  77,981   66,841

24 أكتوبر  133,358  116,691  100,020  77,793   66,679

23 أكتوبر  134,020  117,271  100,517  78,179   67,010

22 أكتوبر  134,020  117,271  100,517  78,179   67,010

21 أكتوبر  133,867  117,136  100,402  78,089   66,933

20 أكتوبر  131,508  115,072  98,633   76,713   65,754

19 أكتوبر  131,686  115,228  98,766   76,817   65,843

18 أكتوبر  133,503  116,818  100,129  77,877   66,752

17 أكتوبر  133,156  116,514  99,869   77,675   66,578

16 أكتوبر  133,003  116,380  99,753   77,585   66,501

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وفي نهاية المقالة التي وضعنا فيها سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس الموافق 27-10-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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