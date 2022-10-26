سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الخميس 27-10-2022 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس الموافق 27-10-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ويبحث مئات الأشخاص في جميع محافظات سوريا عبر جوجل الشهير عن سعر الذهب في سوريا عن أسعار المدن الثمين حيث يقدم لكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل الكاملة التي توضح لكم سعر الذهب اليوم في سوريا وهذه المقالة جزء من اعمالنا التي نقوم يوميا بكتابتها ونشرها عبر موقعها ونتناول في مقالات أخرى مواضيع ذات صلة متعلقة بأسعار الدولار والعملات الوطنية في معظم الدول العربية وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 27-10-2022

كما وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 266,286 شراء 265,714

عيار 22 بيع 244,095 شراء 243,571

عيار 21 بيع 233,000 شراء 232,500

عيار 18 بيع 199,714 شراء 199,286

عيار 14 بيع 155,333 شراء 155,000

عيار 12 بيع 133,143 شراء 132,857

الاونصة بيع 8,281,486 شراء 8,263,714

الجنيه الذهب بيع 1,864,000 شراء 1,860,000

الكيلو بيع 266,285,714 شراء 265,714,286



سعر الذهب في سوريا اليوم 21

وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 134,618 ليرة $53.58

سعر الذهب عيار 22 123,401 ليرة $49.11

اسعار الذهب عيار 21 117,794 ليرة $46.88

اسعار الذهب عيار 18 100,965 ليرة $40.18

سعر الذهب عيار 14 78,528 ليرة $31.25

سعر الذهب عيار 12 67,309 ليرة $26.79

اسعار أوقية الذهب 4,186,629 ليرة $1,666

اسعار جنيه الذهب 942,351 ليرة $375.06

اسعار كيلو الذهب 134,618,289 ليرة $53,579

سعر الذهب في سوريا عيار 18

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

25 أكتوبر 133,681 116,974 100,262 77,981 66,841

24 أكتوبر 133,358 116,691 100,020 77,793 66,679

23 أكتوبر 134,020 117,271 100,517 78,179 67,010

22 أكتوبر 134,020 117,271 100,517 78,179 67,010

21 أكتوبر 133,867 117,136 100,402 78,089 66,933

20 أكتوبر 131,508 115,072 98,633 76,713 65,754

19 أكتوبر 131,686 115,228 98,766 76,817 65,843

18 أكتوبر 133,503 116,818 100,129 77,877 66,752

17 أكتوبر 133,156 116,514 99,869 77,675 66,578

16 أكتوبر 133,003 116,380 99,753 77,585 66,501



وفي نهاية المقالة التي وضعنا فيها سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس الموافق 27-10-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .