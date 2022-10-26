عليان: الدكتور فتحي الشقاقي كان يجمع ما بين الإنسانية والثقافة والمقاومة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. جميل عليان، اليوم الأربعاء، أنه بعد 17 عامًا من استشهاد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المؤسس د. فتحي الشقاقي، "ما زال الشعب الفلسطيني يكتشف أن ما نادى به الشقاقي هي ثقافة المقاومة التي لا تقبل التعامل مع العدو ولا تقسيم فلسطين".

وقال عليان، في تصريح لإذاعة صوت القدس المحلية: إن "الدكتور الشقاقي كان يجمع ما بين الإنسانية والثقافة والمقاومة وهذا ما جعل الاحتلال يدرك أنه لا يمكن أن يلتقي مع الدكتور في شبر من فلسطين".

وأضاف أنه موسوعة متكاملة جاءت لتصحيح مسار بوصلة العالم العربي والإسلامي وقد استطاع بعد أكثر من 40 عاماً أن ينتج هذا السيل الذي يتحرك في لبنان واليمن وجنين ونابلس وغزة.

وتابع: "ثبتت صوابية فكر الدكتور الشقاقي عندما نادى بتوحيد الأمة"، معتبراً أن قضية فلسطين هي القضية المركزية ومصير فلسطين والقدس لا يقرره أحد.

واستدرك عليان: "انطلق الشقاقي بفكرة إبقاء جذوة الصراع مشتعلة مع الاحتلال وأن الحرب معه فقط من أجل فلسطين وهي فرصة للحركات الإسلامية والعربية لتصحيح مسارها بإشعال فتيل المقاومة".

وأوضح أن الشقاقي استطاع أن يوصل رسالته وفكره للعالم ونحن اليوم مطمئنين لأنه أصبح بمقدورنا أن نهزم المشروع الصهيوني.

وبيّن أن الجهاد الإسلامي لم يلتفت إلى سلطة ولم يشغله اقتتال لأن هدفه المنشود مواجهة المشروع الصهيوني والهجمة الغربية ويسعى لتحرير فلسطين.

كما وقال: "أبناء الجهاد الإسلامي يقتدون بالدكتور فتحي الشقاقي فلا يبحثون عن مكاسب دنيوية وإنما مغارم الشهادة في سبيل الله والاعتقال والابعاد".

شدّد القيادي عليان، على أن الجهاد الإسلامي يعتبر نقطة ارتكاز للجميع كما قالتها الجهاد الإسلامي سنظل الجسر الذي يعبر عليه المقاتلون في فلسطين وهذا ما ظهر من محور القدس والمقاتلين في جنين ونابلس.