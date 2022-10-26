بايدن: روسيا سترتكب خطأ جسيما باستخدامها أسلحة نووية في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن روسيا سترتكب خطأ جسيما للغاية حال استخدامها أسلحة نووية تكتيكية" في أوكرانيا.

وأضاف بايدن، في تصريح صحفي: "أنا لا أضمن لكم أنها ستكون عملية راية مزيفة. أنا لا أعرف، لكنها في حال تمت فستكون خطأ جسيما وفادحا".

وجاءت تصريحات بايدن ردا على سؤال حول ما إذا كانت المزاعم الروسية بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام "قنبلة قذرة" على أراضيها هي بداية لعملية "راية مزيفة" لروسيا.

ومصطلح عملية "راية مزيفة" هو استخدام دولة أو جهة ما ذرائع حرب أو أن تصنعها بنفسها، لشن حرب ما أو لتصعيد ما مع محاولة إخفاء الهوية الحقيقية لمنفذي العملية.

وسبق أن حذرت الخارجية الأمريكية من أن روسيا ستواجه "عواقب" إذا استخدمت "قنبلة قذرة" أو سلاحا نوويا.

وحذر وزير الدفاع الروسي، مساء الأحد، في اتصالات هاتفية مع نظرائه التركي والفرنسي والبريطاني، من خطر استخدام أوكرانيا المحتمل لـ"قنبلة قذرة"، وهو ما نفته أوكرانيا وحلفاؤها.

وقالت كييف إن "روسيا غالبا ما تتهم الآخرين بما تخطط لفعله".