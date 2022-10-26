هيئة الاسرى :  تحسن على صحة الأسير المصاب سعيد دويكات

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء ، أن الأسير المصاب سعيد رباح دويكات والمعتقل بتاريخ (18.10.2022) يشهد تحسناً على وضعه الصحي لكنه ما زال بحاجة إلى رعاية صحية .

واوضحت الهيئة، بأن تم اعتقال الأسير بعد أن أطلق النار عليه من قبل قوة كبيرة من الاحتلال وعلى إثرها أصيب بجروح بالبطن ، لينقل بعد ذلك إلى العناية المكثفة في مستشفى بيلنسون " بيتح تكفا" حيث ما زال يتواجد هناك .

وبينت من خلال زيارة محاميها أن الوضع الصحي للأسير في تحسن حيث يستطيع الكلام والحديث .

يشار إلى أن تم تمديد توقيف الأسير دويكات حتى تاريخ 30.10.2022.