الأردن.. استقالة وزراء حكومة بشر الخصاونة

أعلنت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأربعاء، أن وزراء حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قدموا استقالتهم خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت مساء اليوم.

وطلب رئيس الوزراء بشر الخصاونة طلب من وزراء حكومته تقديم استقالاتهم، تمهيدًا للتعديل الوزاري.

ويشمل التعديل الوزاري المرتقب يوم الخميس بين 5 إلى 10 حقائب وزارية، ويضم التعديل مناقلات بين وزراء إضافة إلى إدخال وزراء جدد للحكومة التي مضى على تشكيلها عامين، ومغادرة عدد من الوزراء الحاليين.

وبحسب وسائل الاعلام، فإن التعديل الحكومي لن يطال الوزارات السيادية في حكومة الخصاونة.

يذكر أن التعديل المرتقب هو الخامس على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.